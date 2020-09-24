Hayattaki hedefiniz ne?

Kendall Bronk, yapılan araştırmalardan yola çıkarak, hayatta sağlıklı ve mutlu kalabilmek için tavsiyeler veriyor.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

kubraornek33@gmail.com

Anlamlı ve uzun vadeli hedefler sağlığınız ve mutluluğunuz için iyidir. Burada bunlara ulaşabilmek için bazı yöntemlerden söz edeceğiz. Pandemi döneminin, özellikle hayatta bir hedefi olanları daha az zorladığı söyleniyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bir hedefe sahip olmak daha iyi sağlık değerleri, uzun ömürlülük ve hatta ekonomik başarıyla yakından ilişkili. Kabiliyetlerinizi kullanarak başkalarına yardım edebildiğinizi bilerek, bir hedefe sahip olma hissi iyi hissettirir.

Peki kolayca farkına varamıyorsanız, hayattaki hedefinizi bulabilmek için ne gibi yollar izleyebilirsiniz?

Hedefinizi bulmaya doğru araçlarla birlikte hızlıca başlayabilirsiniz. Kendall Bronk ve çalışma arkadaşları, değerlerimizin, ilgi alanlarımızın ve kabiliyetlerimizin ne olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflerken aynı zamanda şükran duyma gibi olumlu duyguları çalışmamıza yardım eden ve bizi hedefimizi bulmaya yönlendiren egzersizler buldu. İşte hedef üzerine yapılan araştırmalardan yola çıkarak Bronk’un bazı tavsiyeleri.

Önem verdiğiniz şeyleri tesbit edin

Hedef, becerilerinizi sizin için önemli olan yönde çoğunluğun iyiliği için kullanmaktan ibaret. Bu yüzden, neyi önemsediğinizi belirlemek bu yolda atacağınız önemli bir ilk adım.

Bronk ve ekibinin tasarladığı “Çoğunluğun “İyiliğinin Hedef Zor- luğu”nda lise son sınıf öğrencilerinden çevrelerindeki dünyaya dair düşünmeleri ve ellerinde bir mu’cize olsa neyi niçin değiştirmek isteyeceklerini hayal etmeleri istendi. Bunun akabinde, bu hayali dünyayı düşledikleri ideal konuma getirebilmek için daha somut adımlar atmak adına kullanabilirlerdi. Benzer bir süreç de, yaşlılara hayatlarında yeni hedefler bulma konusunda yardımcı olan bir kuruluşta çalışan Jim Emerman tarafından yetişkinler için tavsiye ediliyor.

Gelecekte ideal bir dünya tasavvur etmek yerine, kendimize üç soru yöneltmemizi tavsiye ediyor:

1. Neyde iyisin?

2. Bir hedef için kullanabileceğin bir beceri sahibi olmana yarayan ne yaptın?

3. Yaşadığın toplumda neye önem veriyorsun?

Bu soruların yansımasıyla, ileri yaştaki erişkinler becerilerini yeniden hedefe yöneltmek ve dünyaya yardım etmek adına ilgi alanları geliştirmek konusunda yeni fikirler üzerinden beyin fırtınası yapabiliyorlar.

Güçlü yanlarınızı ve yeteneklerinizin farkına varın

Hepimizin hayatımız boyunca geliştirmiş olduğu ve kendi kişiliklerimizi oluşturan güçlü yanlarımız ve kabiliyetlerimiz var. Yine de bazılarımız ne yapabileceğine dair kesin kanaatlere sahip olmayabilir. Eğer bu konuda yardıma ihtiyacımız varsa, “VIA Character Strenghts Survey” gibi anketler kişisel olarak güçlü yanlarımızı belirlemek ve onları benimsemek konusunda yardımcı olabilir. Daha sonra ise sonuçlara bakabilir ve bunları hayatınızda gerçekten önem verdiğiniz şeylere uyarlama konusunda düşünebilirsiniz.

Şükran gibi olumlu duyguları besleyin

Hedfi bulmak için, şükran gibi olumlu duyguları teşvik etmek yardımcı oluyor. Çünkü bu duyguların her biri iyi oluşla, başkalarına önem vermekle ve hayatta anlamı bulmakla yakından ilişkili. Bu duygular aynı zamanda bize dünyaya nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusuna odak- lanmamızda da yardımcı oluyor.

Genç yetişkinlerle olan çalışmasında, Bronk şükretmenin öğrencileri amaca yöneltme konusunda özellikle yardımcı olduğunu buldu. Hayatlarında minnet duydukları şeyleri aksettirmeleri kişilerin gördüğü iyiliklerin aynısını başkalarına yapmaları konusunda motive ediyor. Böylelikle şükran duygusu hedefe yönlendirmiş oluyor.

Kaynak: https://kemalsayar.com/haftanin-yazisi/hayattaki-amacinizi-bulabilmek-icin-yedi-yontem

Jill Suttie - Çeviren Y. Kanburoğlu