Edebiyatçılar Konuşuyor...

Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde, Bir kış güneşliğinde. Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir, Tabiatı aşan bir bildiriştir. Ne güz ne sarı renk bu göçü anlatır, Bu kan rengi bu kıpkızıl öçü anlatır, Görünüşte kırmızı gerçekte yeşil, Görünüşte öç hakikatte değil, Faninin sonsuzla barışması, Affın mağfiretle yarışması, Yaprağın düşüşü değil bu toprağa, Bir yıldırım çarpışıdır dağa, Sonbahar değil ilkbahardır, Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır. Bulutlar açılır güneş çıkar, Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür, Deniz çalkanır saçar ortaya hazinesini, Anladım onlar ölmediler, Ölüm adına, Ölüm maskesini takınarak, Dönüştüler bir ışığa. Sezai Karakoç

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.