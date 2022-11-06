İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene, “Yeni bir hayata hazır mısınız?” konulu söyleşisinde “Asıl hayat ahiret hayatıdır. İnsan burada yaşayışı ile ebedi alemdeki hayata hazırlanıyor” dedi.

İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene İzmir Kitap Fuarında “Yeni bir hayata hazır mısınız?” konulu söyleşi gerçekleştirdi.Söyleşiye katılanlara Yeni Asya Gazetesi ve Haşir Risalesi hediye edildi. Yeni Asya Gazetesi Yazarı Süleyman Kösmene, Kur’an Ayetleri, Hadis-i Şerifler, ve Haşir Risalesinden derlediği konuşmasında ahiret hayatı ile ilgili müjdeler verdi.

Allah kullarına karşı her zaman şefkatlidir

Allah’ın insanı Halife-i Arz olarak yaratıp onu, taş, ağaç, hayvan değil de mükemmel bir yaratılış ile insan olarak yaratıp dünyaya gönderdiğini, insana çok kıymet verdiğini ifade eden Kösmene, “Eğer kulları hiç günah işlemeseler Cenabı Hak onları helak eder ve yerine günah İşleyen ve daha sonra da kendisine sığınarak af dileyen kullar yaratırdı.” Hadis-i Şerifini naklederek insanın hiçbir zaman hata ve günahlarına, kusurlarına bakarak ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini ve günahsız bir insan olamayacağını ifade etti. Allah kullarına karşı her zaman şefkatlidir” dedi.

Asıl hayat ahiret hayatıdır

Kösmene şöyle devam etti: Asıl hayat ahiret hayatıdır. İnsan burada yaşayışı ile ebedi alemdeki hayata hazırlanıyor aslında. Allah’ın indinde dünyanın pek bir kıymeti yok. Sinek kanadı kadar bile değer vermiyor. Ahiret yurdunu kazanabilmek için dünya bir tarla hükmündedir. Kur’an-ı Kerim’in üçte biri ahiret hayatından bahseder. Allah bizi sonsuz olan ahiret hayatı için yaratmıştır. Kıyamet Suresi 3 ve 4. ayetlerde Allah; “İnsan öldükten sonra kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor? Biz parmak uçlarına varıncaya kadar derleyip toplamaya kadiriz” demektedir. Bu ayetlerde denildiği gibi Allah insanı tekrar diriltecektir. Burada parmak ucuna kadar ifadesi, onu bütün yaptıkları ile beraber iyilikleri ve günahları ile huzurumuza getireceğiz manasındadır. Parmak ucu bildiğiniz gibi adaletin tecellisi için kullanılmaktadır. Parmak ucu özeldir, gözümüz özeldir.

Ahirete iman da böyledir

Ahirete imana dair bir misal veren Kösmene: “Anne karnında ikiz olarak dünyaya gelmeye hazırlanan yavruları konuşturalım. Onlardan biri inançlı diğeri inkarcı olsun. Aralarında konuşuyorlar. İnançlı olan diyor ki: “Biz buradan çıkıp dünyaya gidiyoruz. Orada azalarımızı kullanacağız, annemizi göreceğiz, güzel yiyecekler yiyeceğiz. İnançsız olan da diyor ki; “Kendini aldatma. Anne falan yok, ben anne görmüyorum. Sonra öyle bir dünya yok. Burada göbek bağı ile ağzımızı açmadan besleniyoruz. Buradan başka bir yere gidilmeyecek. Öyle bir şey yok” diyor. Günü gelince iki yavru da dünyaya geliyor ve annelerini görüyorlar. Anne karnında hiç kullanmadıkları ağızlarını, ellerini, ayaklarını kullanmaya başlıyorlar. Ahirete iman da böyledir. Burada tam olarak kullanmadığımız mesela beynimizin %4-5ini burada kullanırken ahirette tamamını kullanacağız inşallah” dedi. Kösmene yeniden dirilmeyi örnekleri ile anlatan Haşir Risalesinden bazı misalleri aktararak konuşmasını tamamladı.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR