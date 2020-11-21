"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Deliliniz nedir Sayın Bakan?

Ahmet BATTAL
21 Kasım 2020, Cumartesi
Yavuz Donat, 2 Ocak 2020 tarihli Sabah’ta, yetmişli yıllarda Boğaziçi Köprüsü’nü yaptıkları için Demirel’in İnşaat Mühendisleri Odası’ndan ve Özal’ın da Elektrik Mühendisleri Odası’ndan atıldığını yazmış.

Elektrik Mühendisleri Odası bu iddiayı yalanlamış. Yavuz Donat da aksi yönde bir delil göstermemiş. 

Aradan zaman geçmiş. Bu kere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen gün, bir TV programında, yetmişli yıllarda Boğaz Köprüsü’nün yapımı aşamasında DPT Müsteşarı olan Turgut Özal’ın planlama yaptığı için Elektrik Mühendisleri Odası’ndan atıldığını yeniden iddia etmiş. Bir delilden söz etmemiş, ama her halde aynı köşe yazısına dayanmış. 

EMO yeni bir basın açıklamasıyla bu bilginin doğru olmadığını savunmuş. Şöyle: 

“Söz konusu iddianın ısrarla sürdürülmesi, bunun ‘bilgi eksikliğine dayalı bir yanlışlık’ değil ‘kasıtlı bir tavır’ olduğunu düşündürtmektedir. Üstelik bu kez bir bakan tarafından ifade edilmesi ülkemizde siyasetin geldiği düzeyi de göstermektedir. … Ancak ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla yürütülen siyasetin dürüst olması nasıl beklenemezse, gündemi değiştirmeye yönelik tüm girişimler ve kamu yararını savunan meslek odalarını karalayarak etkisizleştirme çabalarına rağmen, iktidarın asıl niyeti de artık gizlenemez hale gelmiştir.”

Bu açıklamadan sonra, Bakan’ın, konu hakkında sessizliğe gömülmek yerine, ortaya çıkıp iddiasını delillendirmesi ya da yanlış bilgilendirme sebebiyle özür dilemesi gerekirdi.

İki gün bekledik. Henüz bir açıklama gelmedi. 

Böylece EMO’nun hükümete yönelik yukarıdaki iddialarının ve bilhassa Kanal İstanbul Projesi ile ilgili itirazlarının haklı olabileceği şüphesi de kuvvetlenmiş oluyor. 

Bu olay bir örnek. Ve istisnai bir örnek değil. Çok sayıda benzer örnekten biri. 

Bu da gösteriyor ki arşiv, yazı ve gerçekler üzerine kurgulanması, planlanması ve yürütülmesi gereken devlet yönetimi maalesef yanlış usûllerle yürüyor. 

Hatta yöneticilerin elinden ya da dilinden dökülenler, gayri resmî ve hatta gayri meşrû hedeflerin ön plana çıktığı intibaı doğuruyor.

Meslek birliklerinin yönetimleri ile iktidarlar arasında farklı düşünceler ve tercihler olabilir. Bu normaldir. Demokrasi bu farklılıkların uyum içinde bir arada tutulabilmesidir. 

Meslek birliklerinin yönetimlerinin daha demokratik usûllerle seçilmesi de istenebilir ve sağlanabilir. (Ciddî bir hata olan İkinci Baro uygulamasını kast etmiyoruz elbette.). 

Ama devlet adamlığı ciddiyet ve samimiyet ister. Dün de yazdık. 

Bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil.

Okunma Sayısı: 485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konuşmalar gül icraat diken

    Çin menşeli Kovid-19 aşısı için gün bitmeden 20 bin gönüllü başvurdu

    Terlik içinden çıkan ‘Uygur’ mesajı

    Tedbirler dönemi yeniden başladı

    Yeme-içme sektörü çıkış arıyor

    Sağlıkçıların çocukları zor durumda

    Çocukların medyadaki temsiline dikkat

    Ağdam'da yeniden ezan okundu

    Koca: Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı

    MEB: Ehliyet teorik dersleri, uzaktan eğitimle yapılabilecek

    130 milyon insan aşırı yoksulluk pençesinde

    AB: Dönüm noktasına yaklaşıyoruz

    Askerlik yükümlülerinin sevkleri ertelendi

    Hangi kurum ve kuruluşlar Kovid-19 kısıtlamalarından muaf tutulacak?

    'Ağdam için yeni bir dönem başlıyor'

    Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasına ilişkin detaylar

    Kasımpaşa: 7 oyuncumuz Kovid-19'a yakalandı

    Yeni tedbirler bugün saat 20.00'de başlayacak

    Mesut Özil, Fussilet Suresi'nin 34. ayetiyle çağrıda bulundu

    Anaokullarına ilişkin MEB'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Konuşmalar gül icraat diken
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Birleştirici çağrıya bölücülük iftirası
    Cevher İLHAN

    “Devletin çöküşü”nün işâreti
    Ahmet BATTAL

    Deliliniz nedir Sayın Bakan?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Abdulmuhsin (Alev) E’l-Konevi’nin ani kararı
    Erkam Yıldırım

    Mevlânâ’nın feryadı: Etme!
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplulukta kimsenin yanlışını yüzüne vurmamalı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, bu zamanın yaralarına tam bir ilâç
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Annem, annem...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.