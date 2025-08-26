Aile Bakanlığına: “Geniş Aile Toplanmaları Projesi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “2025 Aile Yılı” kapsamında bir projemiz var.

Proje Adı: “Geniş Aile Toplanmaları Projesi”.

Projenin izahı: Yıl boyunca birbirini görememiş olan akrabaların bir butik otelde ya da pansiyonda birkaç gün/hafta boyunca buluşmasını ve kaynaşmasını sağlamak.

Bilhassa küçük otellerdeki veya pansiyonlardaki odaların tümü aynı dönemde aynı geniş ailenin üyelerine tahsis edilirse ortak mekânlar da o geniş aileye tahsis edilmiş olur.

Böylece bütün aile fertleri geniş bir evde buluşup kaynaşır.

Böylece ailenin bütün fertleri hem ev sahibi ve hem de misafir olur.

Böylece bilhassa ailelerin hanımları, ev sahipliğine dayalı temizlik ve ikram mecburiyetinden ve zahmetinden uzak kalır. Aşçı hazır, temizlikçi hazır…

Böylece herkes hem tatil yapar, hem de kuzenleriyle ve yeğenleriyle ilgilenir, birbiriyle kaynaşıp kaynatıp muhabbet eder; yazar, okur; çalar, söyler; “gelin tanış olalım, işi kolay kılalım”a uygun olarak tanış olur mutlu olur.

Örnekleri var. Arttırılmalı. Devletin desteği ve teşvikiyle…

Gerekçemiz şöyle:

Aile en az iki kişidir. Çocuklarla anlam ifade eder. Çocuk biterse aile de insan da; devlet de dünya da biter. “Son Umut” filminin senaryosu meşhurdur.

Ancak asıl aile hısım ve akrabalardan oluşan “geniş aile”dir ve bu sağlam yapı şehirleşme ve göçler sebebiyle dağılmaya yüz tuttu.

Ailenin muhafızı olan geniş aile dağılınca şeytan çekirdek aileyi de kırıp içini boşaltıyor, aile “tek ebeveynli aile”ye dönüşüyor. Oysa “tek ebeveynli aile” bir dilemma ve hatta bir kandırmacadır. Zira bilhassa boşanmalarla aile dağılınca sırf yan yana duran ana ve çocuğa ya da bir evde kalan baba ve çocuğa “aile” demek kolay değildir.

Bilhassa dedelerden intikal eden taşınmazların taksimine dair miras problemleri sebebiyle büyükler birbirine mesafeli durunca çocuklar ve torunlar da uzak kalıyor.

Düğünde-cenazede, bayramda-seyranda buluşmalar da azalıyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor.

İnternetten görüntülü konuşma dahil bütün iletişim ve sosyal medya imkânları ve bilhassa whatsapp grupları sanal da olsa sûrî de olsa bu ilişkileri bir parça canlandırmış görünüyor. Ama yeterli olmadığı açık.

Geniş aileyi korumanın ve canlandırmanın tek çaresi akraba buluşmalarını kolaylaştırıp artırmaktır.

O halde devletin de öncülüğüyle öncelikle engeller kaldırılsın: Devlet, miras problemini kendi içinde çözen her geniş aileye başta vergi indirimi olmak üzere çeşitli kolaylıklar sağlasın.

Devlet akraba buluşmaları için fırsat projeleri geliştirsin.

Geniş ailenin bir pansiyonda yapacağı toplu tatil ve buluşmanın teşvik ve organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı en önemli paydaştır.

Turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim kurumları ve meslek birlikleri de işin içine girmeli.

Otelciler ve pansiyoncular esnaf odalarını projeye dahil etmek şart.

İşlerine gelir mi bilinmez, ama Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve benzeri sivil toplum örgütlerini de projeye dahil etmek mümkün ve hatta gerekli.

Organizasyon desteği, indirim ve teşvik şart. En geniş ve en iyi buluşmayı yapana her yıl ödül vermek gibi.

Davet edilirsek ayrıntıları görüşmeye hazırız.

