"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Dekolte versus başörtüsü meselesi-2

Ahmet BATTAL
10 Eylül 2025, Çarşamba
Son yazımızda, geçen haftalarda dindar bir tabibin açık kıyafeti sebebiyle bir hastasını muayene etmeyi reddetmesi üzerinden konuyu incelemeye başladık ve önce Nuri Çakır’ın “Başörtüsü Savunmasının Yöntemi ve Haklılık Delilleri” başlıklı makalesinin bir kısmını vererek ön değerlendirmelerinizi bekledik.

Makalenin linki:

https://www.koprudergisi.com/guz-2003/basortusu-savunmasinin-yontemi-ve-haklilik-delilleri

Bu makale de gösterir ki evrensel bir hak olup olmadığı ve sınırları yönünden Müslüman kadınların dinî kimliğini ifade etmesi ve bir şeair (toplumsal dinî motif) olarak başörtüsü takması ile yine kadınların açık-saçık giyinmesi ve vücudunu teşhir etmesi arasında bir kıyas imkânı yok. Biri diğerinden etkilenemez. 

Yetişkin kadınların, bedenlerini başkalarınınkine nazaran daha fazla gösterme isteğinin yetişkin erkekleri etkilemekle ve cezbetmekle de ilgili olduğu açıktır. (Bunu iktidarı protesto etmek için yapanlar da çoktur, ama istisnadır.)

Kıyafet tercihi yani rengi, kesimi, desenlenip süslenmesi ahlâkla değil kültürle ilişkilidir. 

Ancak kıyafetsizliğin (dekoltenin/açık-saçıklığın) “kıyafet tercihi” ile alâkası azdır. Bu konu daha ziyade ahlâkla ilgilidir. (“Etik” bu yüzden “ahlâk”a eşdeğer değildir!). 

 “Namus insanın içindedir, insanın kıyafetiyle ya da şurasıyla burasıyla ilişkisi yoktur” diyenler cahil ya da kötü niyetlidir. 

Doğrusu şudur: Namus duygusu ve ahlâkîlik kaygısı içten gelirse daha güzeldir. Ama toplumdan gelen dış etkiler ve kınanma korkusu da içi besler, nefsine karşı insanı hizada tutar. 

Namus sadece kadın için değildir elbette. Namusuna leke getirmemek isteyen her erkek kötü niyetli kadınlara karşı dikkatli olmak ister. 

Bu konuda hassas olan erkek üniversite hocalarının, odalarına kız öğrenci geldiğinde kapılarını açık bırakmayı alışkanlık haline getirmesinin sebeplerinden biri budur. 

O halde; 

Doktor hastasıyla odasında yalnız kalmıyorsa daha rahat olabileceği açıktır. 

Doktor acil hallerde hasta seçemez. Hayat kurtaracak müdahaleyi kime ve nerede olduğuna bakmaksızın yapmakla mükelleftir. 

Kamu hastanesinde kamu hizmeti gören doktorun rutin muayene ve tedavi için de olsa hasta seçme hakkı yoktur, olamaz; gelene razı olmalıdır. Hastanın kıyafet ve kıyafetsizlik tercihini dinî ya da ahlâkî bir duruş ya da standart göstergesi saysa dahi bunları nazara alamaz. Zabıta görevi kendisinin değildir. 

Özel işyerinde seçme hakkı yönünden bütün serbest meslek türleri aynı değildir. Güven esası ile çalışıyor olsalar dahi meselâ avukatla doktor farklıdır. 

O doktorun bu eylemi üzerinden konunun müzakereye açılması uyarıcı olmuş olabilir. 

Unutmayalım ki kamusal alan kavramı bu açıdan yeterli değildir. 

Plaj da cadde de cami ya da kilise de kamusal alandadır. Ama plaj kıyafeti ile cami/kilise ya da cadde kıyafeti farklıdır. 

Plaj kıyafetiyle (açıklığıyla) camiye ve cami kıyafetiyle meyhaneye gidilmediği gibi plaj kıyafetiyle caddeye de gidilmez. Plaj, o kıyafete hazır olup bunu dileyenindir, cadde herkesin. 

Önce kıyı şehirlerinin ve sonrasında bütün şehirlerin ve hatta ücra kasabaların plaj taşkınlığı ile dolması bir sapmadır. Alışılması ya da katlanılması gereken bir şey değildir. 

Çare nedir? 

Devletin kıyafet dayatması ve hürriyetin sınırları yönünden bir uç “çarşaftan kol atılan” Afganistan ve İran, diğer uç “açık bacaklı bıçaklar”la dolu Avrupa ve bilhassa bazı şehirleridir. 

“İnsanlık nereye gidiyor” sorusu bu yönden de kıymetlidir. 

Gelecek yazıda çözüme odaklanalım.

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

    BM: Rekor düzeydeki askeri harcamalar hepimiz için büyük bir tehdit!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail, Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi - 'Trump onay verdi'

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

    İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

    4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

    Ahir zamanda Deccal, Süfyan ve Mehdi

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı

    Fransa'da güvenoyu alamayan azınlık hükümeti düştü

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait
    Genel

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.