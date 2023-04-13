Filistin için ne yapabiliriz?

Mescid-i Aksa’da olan olayları duyunca Ramazan gecesinde dua ettim. Fakat sonra Bediüzzaman Hazretlerinin fiili dua da etmemizi söylediği aklıma geldi.

Düşündüm fiili dua nasıl olabilirdi?

İnternette arama motorundan arattırdığımda, Ticaret Bakanlığı’nın verileri karşıma çıktı ve inanamadım. Türkiye şuan İsrail’e en çok ürün veren üçüncü ülke. Tabi ki ilk iki ülke ABD ve Çin. O zaman ülke olarak ticaretimizi askıya alırsak, İsrail’li fiili olarak etkilemiş olacağız. Ayrıca tüm İslâm aleminin ve dünyanın da teveccühünü kazanacağız. Osmanlı’nın İslam ülkeleri içindeki ağabey rolü gibi.

Dikkatimi bir de son 20 yıldaki ticaret hacmi çekti ve inanamadım, üçe katlanmışız. Peki Filistin’deki kardeşlerimize üzülüyoruz, İsrail’i lanetliyoruz ve ticarete devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz demez mi: “Siz ticarete devam ederken bize nasıl ağabeylik yapıyorsunuz?”

Düşünün esnafsınız ve kardeşinizi biri öldüresiye dövüyor. Siz de ona hala ürün vermeye, onu zengin etmeye devam ediyorsunuz. Sürekli olarak da kardeşinize dua edip bir de ona onun hakkında Rabbinize dua ettiğini söylüyorsunuz. Kardeşiniz size demez mi? “Abi sen benle dalga mı geçiyorsun?”

Türkiye Filistinli kardeşlerimiz için bir an evvel ticareti askıya alması ve ABD başta olmak üzere dünyanın dikkatini çekmesini ve yaptırımların diğer ülkelerden de gelmesini sağlaması gerekir diye düşünüyorum.

Bilmem yanılıyor muyum?