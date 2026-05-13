ŞİİR

Ağaran şafakta sırlar serilir, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Çaresiz kullara ümit verilir, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Bahçeler bezenmiş sanki gül dağı, Bülbül şenlendirir seherde bağı, Yaşanırken ömrün en güzel çağı, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Ne hoş gelir dinle her kuş nağmesi, Kaplasın içini hayat neşesi, Dinle de hoş kalsın gönül bahçesi, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Mutluluk duygusu girince başa, Rahmet olup yağar sevinçler düşe, Bu güzel anları geçirme boşa, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Kalbini lüzumsuz boşa yoklama, Coşsun duyguların artık saklama, Ufukta bayram var fazla bekleme, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Seyreyle âlemi huzura bürün, İyi düşün çok geç çolmasın yarın, Şöyle çık meydana kendince görün, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Yaşamadan daha fânî hazanı, Sönsün içindeki benlik kazanı, Düşün, öğren göğe yıldızı dizeni, Gafil olma gönlüm vakti seherde. Ahmet Çukur

