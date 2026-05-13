Yalan dünya diyenler

ŞİİR

Hiçbir kusur olmayan nakışlı dünyadır bu, Yalan denir dünyaya, dedikleri söz yalan, Ebedî hayat için, fânî bir eşyadır bu, Tenkit için baktığı, insandaki göz yalan. İlâhi isimlerin, ayinesi olmuştur, Hem her canlı dünyayı, uygun mekân bulmuştur, Cennete gidenlerin, yoluna koyulmuştur, Dünyayı beğenmeyen, insandaki öz yalan. Dudak bükenler olur beğenmez bu nimeti, Karşı koyup direnir anlamaz ki hikmeti, Kaba-saba davranıp kesmiştir o hürmeti, İkiyüzlü kimsenin ekşittiği yüz yalan. Düşünmez ölümü hiç hayat ipi pek ince, Elbette ödü patlar, o son anı gelince, Gaflete sokar başı derdi zoru eğlence, Vakit geçsin diyerek çaldıkları saz yalan. Bedri Tahir Adaklı

