Ömrünü Risale-i Nur hizmetine adamış dava adamı: Bekir İbiş

Mekan-ı cennet Bekir İbiş abime bir gün sordum, büyük adam kimdir diye. Davası büyük olan adamdır kardeşim dedi. Başka bir gün sordum büyük insan kimdir diye, öldükten sonra arkasından çok dua edilen ve yeri doldurulamayan insandır demişti.

Bekir abiyi çok genç yaşlarda amcam Raif Duran sayesinde tanıdım ve daha o zamanlarda kafama kazınmış ki tüm kainat ve varlık alemi Allah tarafından yaratılmış ve bir Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (asm) tarafından da insanlara tebliğ edilmiştir. Bunun inkarı olmaz, olamaz! İnkar edenler olursa da Bekir abinin okuduğu, o kalın ve kırmızı kitaplarda bunun iki kere iki dört eder derecesinde kati ispatı vardır. Anlaması zor olsa da Bekir abi konuyu izah eder ve mutlaka anlaşılır halde anlatırdı…

Üniversite yıllarımda fark ettim ki benim küçük yaşta anladığım ve inkar edilemez dediğim doğruları genç birileri inkâr ediyor, yalanlıyor. Maalesef ki ben kendi inandıklarımı bildiklerimi doğrularımı hiç kimseye anlatamıyordum.

Yaz tatilinde ve ondan sonra sürekli Bekir abi ile ya da arkadaş çevrem ile bir araya gelerek bu konularda uzun uzun konuştuk. Bizim arkadaş çevremizden biri olmuştu artık Bekir abi. Derdi ki ‘beni nereye isterseniz çağırın ben gelirim. Cafe, kahve, doğum günü partisi fark etmez.’ Ben ilk zamanlarda mübalağa ediyor sandım. Ama bir bakıyorduk Bekir abi gelmiş bizimle sohbet ediyor ve hep anlatıyor. Sorduklarımızı mutlaka biz anlayıncaya kadar anlatıyor anlatıyordu. Derslerde Risale-i Nur okurken duygularını ve hislerini mimiklerinden anlayabiliyorduk. Onu bütün ruhumuz ile dinler, okuduğu cümleleri adeta onun ile yaşardık.

Bekir Abiden Risale-i Nur sohbetleri dinlemenin verdiği lezzeti kelimeler ile ifade etmek zordur. O yıllarda hayatımda ne kadar yaşıtım arkadaşımız, kardeşlerimiz varsa mutlaka Bekir abiyle tanışmış ve mutlaka Bekir abiden Risale-i Nur dersi dinlemiştir. Ne kadar çarpıcı geliyordu okudukları örneğin; ‘İstemeyi vermeseydi vermeyi istemezdi’ dediğinde bu edebi anlatım beni alt üst etmişti. Okuduğu kitaplar arkadaşlarımı da aynı şekilde etkiliyordu.

Aziz Sıddık ve kıymetli Bekir abimi bir kez dahi tıraşsız görmedim. Her gün bir memur gibi tıraşını olur ve sürekli şık, takım elbise, hatta kravat iğnesini takarak gezerdi. Çarşıda pazarda selam vermeden kimsenin yanından geçmezdi. Tekirdağ’da onu tanımayan yok gibiydi. Son derece kibar, nazik, naif, güler yüzlü ve sempatik bir abimizdi. Çocuklara karşı çok merhametliydi. Kendine özgü tarzda çocukların kulaklarını sıkarak severdi. Hanımefendilere karşı da çok nazik, edepli yaklaşır şimdilerin meşhur sözü sosyal mesafeyi koruyarak ve yüzüne bakmadan konuşurdu. Nasılsın abi nerden geliyor-gidiyorsun dediğinizde Risale-i Nur hizmeti için ya bir şey yapmaya giderdi ya da biri ile görüşmüş oradan gelirdi. Elinde ya da cebinde Yeni Asya gazetesi ya da yayınları mutlaka olurdu. Bölgemize yeni taşınmış bir abimiz olduğunda mutlaka onu ziyarete giderdi. Birçok defalar ben de onunla birlikte bu tür ziyaretlere gittim. Yolda mutlaka Risale-i Nur okunur mehter marşları ilahiler ile seyahat edilirdi. Bekir abinin hayatında emeklilik diye bir kavram yoktu. O hep insanlar ile iç içeydi. Bir kere dahi kendi iş hayatı için ve derdi maişet için bir kaygı bir endişeli söz duymadım ağzından.

O sadece ‘bana soru sorun’ derdi. Sorduğunuz gündemdeki konular siyaset, futbol, ekonomi, faiz, kısaca ne olursa olsun söyleyeceği farklı ve doğru bir fikri hep vardı ve bunların hepsinin kaynağı olarak da Risale-i Nur’u işaret ederdi. Asla kibirli davranmazdı ve bu güzellikleri kendi şahsını övmek için kullanmazdı.

Ben o yıllarda nefsim için sormuştum, ama şimdi anlıyorum ki Bekir İbiş abim bir dava adamı ve büyük insanmış, yeri benim gönlümde ve birçok insanın gönlünde dolmayacak bir insan….

20 Mart 2016 tarihinde Rahmet-i Rahmana tevdi ettiğimiz Risale-i Nur hizmetinin sadık talebesi Bekir İBİŞ ağabeyi vefatının 6. senesinde rahmetle anıyoruz.

Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe mekanı cennet olsun Kabri nur dolsun. Ben ondan razıyım Rabbimde razı olsun. Amin.