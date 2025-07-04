Akılla ve hikmetle...

Yine akılla değil de hislerle hareket edilen bir döneme girdik. Böyle zamanlarda istikameti muhafaza etmek çok daha zor olur. Konuşulan ve yazılanların yanlış anlaşılma ihtimali de iyice artmış durumda.

Prensip olarak dinî değerlerin alay konusu olmasına herkes itiraz eder ve etmelidir. Kim ki buna dikkat etmez ise kınanmayı hak eder.

İnançların ve peygamberlerin karikatürlere konu edilerek alay edilmesinin örnekleri daha önce Avrupa’da yaşandı. Israrla çirkin karikatürler çizildi ve Avrupa’da “İslamofobi” kışkırtılıp alevlendirildi. O dönemde Avrupalı insaflı siyasetçiler bile bu çirkin karikatürlere itiraz etti ve bazı tedbirler alındı.

Şimdi benzer bir tartışma da ülkemizde yaşanmaya başlandı. Yapılan çirkinliği tafsilatlı şekilde anlatmak yerine; bu büyük yanlışa karşı çıkanların dile getirdikleri tepkileri hatırlatmakta fayda var.

Hz. Muhammed Aleyhisselam’a hakaretin, bütün peygamberlere hakaret olduğunu söyleyen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in değerlendirmesi şöyle: “Peki biz Müslümanlar buna karşı ne yapabiliriz? Yani bu durum karşısında tavrımız ne olmalıdır? Bence birinci vazifemiz bu tür çirkinliklere karşı bir defa aynı çirkinlikle cevap vermekten kaçınmaktır. Bu tavırlara nasıl karşılık vereceğimizi Hz. Peygamber’den öğrenmeliyiz. O nasıl karşı koydu? Yani o kendisine karşı yapılan hakaretlere, saldırılara, düşmanlıklara nasıl karşılık verdi? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kine kinle, öfkeye öfkeyle, küfre küfürle asla karşılık vermedi. Kendisine hakaret edenler oldu, zehirleyenler oldu, taşlayanlar oldu, bütün bunlar karşısında elini Rabbine açtı, ‘Allah’ım kavmimi bağışla, cahil bunlar, bilmiyorlar.” (@DIBMehmetGormez, 1 Temmuz 2025)

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Ülke Kaynak’ın yorumu da şöyle: “Belli ki sosyal medyanın da kullanımıyla bir halk hareketi ve iç çatışma planlanmış. Devlet yetkilileri resmî kınama mesajlarını yayınlıyorlar ve hareketin genişlememesi için ‘devlet devreye girdi; siz sakinleşin’ demeye getiriyorlar. Lâkin bu tür tasarlanmış çatışma planları tek taraflı olmaz; halkı galeyana getirme görevlilerinin de aynı çerçevede ele alınması gerekir. Zira iki kanal da aynı amacın askerleridir. Bize düşense provokasyon olduğunu bile bile provoke olmamak ve onun hazırladığı tuzağa düşmemektir.” (@DenizUlke, 1 Temmuz 2025)

Eski bakanlardan Gürcan Dağdaş’ın değerlendirmesi ise şöyle: “Evrensel bir kuraldır: Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. (...) Yay gibi gerilmiş bir toplumun, ülkenin, bölgenin içinde yaşadığınızı görmeyecek kadar kör müsünüz.”

Velhasıl hislerin hükmettiği bir döneme girmiş gibiyiz. Kinle ve öfkeyle değil, akılla, iz’anla ve hikmetle hareket etmek en iyisi...