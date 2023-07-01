29 bin 983 kişi kurban keserken yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtti. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü." ifadelerini kullandı. AA

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