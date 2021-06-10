3. doz gerekli mi?

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirus’ün grip virüsü gibi toplumda dolaşıp dolaşmayacağının kimse tarafından henüz bilinmediğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 aşısında ‘hatırlatma dozu’ olarak uygulanması tartışılan 3. dozla ilgili açıklamada bulundu. “Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor” dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirus (Covid-19) salgınında herkese 3. doz aşı yapılmasını önermediklerini söyledi. Ceyhan, “Sağlık personeli yaptıkları iş açısından koronavirus ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3. doz Pfizer-BioNTech ile aşılanmalarını öneriyorum” dedi.

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