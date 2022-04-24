508 ilaca yüzde 200 zam

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, 508 ilaca yüzde 1 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını söyleyerek, bazı ilaçlarda zam oranının yüzde 200’ü aştığına dikkat çekti

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) içerisinde kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin bulunduğu 508 kalem ilaca yüzde 1 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda zam yaptığını söyledi. Ercanlı bazı ilaçlarda zam oranının yüzde 200’ü aştığına dikkat çekti. Ercanlı, zamlı fiyatların 26 Nisan’da uygulamaya konulacağını açıkladı.

Birçok ilaca erişimde sıkıntı yaşayacağız

Değerlendirmelerde bulunan Ercanlı, zam yapılan ilaçlar arasında kanser, diyabet, hormon, tüp bebek tedavisi ilaçları ile bazı antibiyotiklerin de olduğuna dikkat çekerek, “Üretilemeyen, ithalatı gerçekleştirilemeyen ve piyasada bulunurluğu çok ciddi problemlerin yaşandığı ilaçların temelde hedef alındığını gördük” diye konuştu. İlerleyen günlerde buna benzer fiyat güncellemeleri ve zamlarla karşılaşılabileceğini belirten Ercanlı, “Eğer bu sistem toptan çözülmezse biz zaten haziran ayından itibaren birçok ilaca erişimde sıkıntı yaşayacağız” dedi.

KUR ODAKLI BİR SİSTEM SORUNUÇÖZMEZ



Ercanlı şunları kaydetti: “Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Sorunların ortadan kaldırılması içinde sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıla göre ortalama Merkez Bankası Euro kurunun planına baktığımız zaman 2023 yılında yüzde 57-62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez.”

Ankara - anka