"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Aşıda çözüm şeffaflık

01 Ocak 2021, Cuma
Uzmanlar, aşı olmayanların bazı haklardan mahrum bırakılmasının çözüm olmayacağını, güven olmadan aşılama sorununun yaşanmaya devam edeceğini belirterek, kamunun şeffaf politikalar izlemesi gerektiğini kaydetti.

Covid–19 salgını bütün dünyada etkisini sürdürürken, geliştirilen aşılar birçok ülkede uygulanmaya başlandı. Devletler, aşının uygulama sürecine dair planlama yaparken, aşıların zorunlu olup olmayacağı, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği tartışılmaya başlandı. Türkiye’nin ise önümüzdeki haftalarda uygulanmaya başlanacak korona virüsü aşısına ilişkin aşı olmak istemeyenlere yönelik nasıl bir tutum alacağı henüz bilinmiyor. Duvar’daki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, aşının gönüllülük esasına göre uygulanacağına dikkat çekti. Koca, aşı olmayanlara yönelik kısıtlama getirip getirilmeyeceğine ilişkinse “Aşı kişinin HES koduna işlenecek. Birçok kurum ve kuruluş aşı yapılmasını önemseyecektir. Uçak ve otobüs seyahatinde gündeme gelebilir” dedi.

“Araba markası seçiyormuş gibi aşı seçmek doğru değil”

Uzmanlar, aşı olmayanların bazı haklardan mahrum bırakılmasının sağlık ve hukuki boyunu değerlendirdi. Türk Tabipleri Birliği Covid–19 İzleme Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, aşı olmayacağını söyleyen kişilerin özellikle sosyal medyada çoğalmaya başladığına dikkat çekerek, “Bu noktada bir araba markası seçiyormuş gibi aşı seçmek doğru değil. Bizim için önemli olan etkili, güvenli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış aşıdır. Özellikle Sağlık Bakanlığı yetkilerinin de bu süreçte yaptığı bazı açıklamalar bu tartışmaları körüklüyor. Toplum sağlığını koruyabilmemiz için nüfusun belli bölümünü aşılamamız lazım” ifadelerine yer verdi.

‘TOPLUMA YOL GÖSTEREN AÇIK VE ŞEFFAF POLİTİKALAR İZLEMELİ’

Aşı olmayanları bazı haklardan mahrum bırakacak uygulamaların bir çözüm olmayacağına vurgu yapan Yavuz, “Tam tersine bu tür kısıtlamaların çok tepkisel karşılıkları da olabilir” diyerek yetkililerin aşı konusunda halka güven vermesi gerektiğini ifade etti. Yavuz, “Bu kısıtlamalarla olacak bir durum değil. Önemli olan insanlara etkili ve güvenli bir aşıyı onları ikna ederek açıklamaktır. Kişinin kendi sağlığıyla ilgili verdiği karar elbette kendisini bağlar ama toplum sağlığını ilgilendiren bir durum olunca işler değişiyor. O zaman dünyadaki bazı ülkeler toplum sağlığı açısından bazı önlemler almaya çalışıyorlar. Çünkü o kişinin aşı yaptırmaması, bağışıklığın gelişmemesi, bulaşıcılığın devam etmesi anlamı taşıyor” dedi. Yavuz, “Kamu kurumları bu noktada güven veren, topluma yol gösteren açık ve şeffaf politikalar izlemeli. Toplum her aşamada bilgilendirilmeli, aşının onay süreci şeffaf yürütülmeli, bağımsız bilim kurulları tarafından süreç değerlendirilmeli, toplumun kafasında hiçbir soru işareti bırakılmamalıdır” uyarısında bulundu.

***

Aşı 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den sipariş edilen ve Ankara’ya ulaşan koronavirüs aşısının, 28 gün arayla 2 doz halinde uygulanacağını açıkladı. Koca, “Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir” dedi.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 619
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

    2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

    Ekonomide hedefler tutmadı

    ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

    15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

    Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

    Almanya'da İslamofobik saldırı

    Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

    Esnafa ilave prim şart

    Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

    İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

    Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

    Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

    ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

    Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

    Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

    TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

    'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

    Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu
    Cevher İLHAN

    “Adrese teslim” ihaleler…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dinde kadının yeri tartışmaları
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yıl, yine açlık
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnin merhalelerinden geçen iman
    Sebahattin YAŞAR

    Mevsim değiştirir gibi
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevîden savrulma
    Hasan GÜNEŞ

    Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.