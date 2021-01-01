Aşıda çözüm şeffaflık

Uzmanlar, aşı olmayanların bazı haklardan mahrum bırakılmasının çözüm olmayacağını, güven olmadan aşılama sorununun yaşanmaya devam edeceğini belirterek, kamunun şeffaf politikalar izlemesi gerektiğini kaydetti.

Covid–19 salgını bütün dünyada etkisini sürdürürken, geliştirilen aşılar birçok ülkede uygulanmaya başlandı. Devletler, aşının uygulama sürecine dair planlama yaparken, aşıların zorunlu olup olmayacağı, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği tartışılmaya başlandı. Türkiye’nin ise önümüzdeki haftalarda uygulanmaya başlanacak korona virüsü aşısına ilişkin aşı olmak istemeyenlere yönelik nasıl bir tutum alacağı henüz bilinmiyor. Duvar’daki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, aşının gönüllülük esasına göre uygulanacağına dikkat çekti. Koca, aşı olmayanlara yönelik kısıtlama getirip getirilmeyeceğine ilişkinse “Aşı kişinin HES koduna işlenecek. Birçok kurum ve kuruluş aşı yapılmasını önemseyecektir. Uçak ve otobüs seyahatinde gündeme gelebilir” dedi.

“Araba markası seçiyormuş gibi aşı seçmek doğru değil”

Uzmanlar, aşı olmayanların bazı haklardan mahrum bırakılmasının sağlık ve hukuki boyunu değerlendirdi. Türk Tabipleri Birliği Covid–19 İzleme Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, aşı olmayacağını söyleyen kişilerin özellikle sosyal medyada çoğalmaya başladığına dikkat çekerek, “Bu noktada bir araba markası seçiyormuş gibi aşı seçmek doğru değil. Bizim için önemli olan etkili, güvenli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış aşıdır. Özellikle Sağlık Bakanlığı yetkilerinin de bu süreçte yaptığı bazı açıklamalar bu tartışmaları körüklüyor. Toplum sağlığını koruyabilmemiz için nüfusun belli bölümünü aşılamamız lazım” ifadelerine yer verdi.

‘TOPLUMA YOL GÖSTEREN AÇIK VE ŞEFFAF POLİTİKALAR İZLEMELİ’

Aşı olmayanları bazı haklardan mahrum bırakacak uygulamaların bir çözüm olmayacağına vurgu yapan Yavuz, “Tam tersine bu tür kısıtlamaların çok tepkisel karşılıkları da olabilir” diyerek yetkililerin aşı konusunda halka güven vermesi gerektiğini ifade etti. Yavuz, “Bu kısıtlamalarla olacak bir durum değil. Önemli olan insanlara etkili ve güvenli bir aşıyı onları ikna ederek açıklamaktır. Kişinin kendi sağlığıyla ilgili verdiği karar elbette kendisini bağlar ama toplum sağlığını ilgilendiren bir durum olunca işler değişiyor. O zaman dünyadaki bazı ülkeler toplum sağlığı açısından bazı önlemler almaya çalışıyorlar. Çünkü o kişinin aşı yaptırmaması, bağışıklığın gelişmemesi, bulaşıcılığın devam etmesi anlamı taşıyor” dedi. Yavuz, “Kamu kurumları bu noktada güven veren, topluma yol gösteren açık ve şeffaf politikalar izlemeli. Toplum her aşamada bilgilendirilmeli, aşının onay süreci şeffaf yürütülmeli, bağımsız bilim kurulları tarafından süreç değerlendirilmeli, toplumun kafasında hiçbir soru işareti bırakılmamalıdır” uyarısında bulundu.

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Aşı 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den sipariş edilen ve Ankara’ya ulaşan koronavirüs aşısının, 28 gün arayla 2 doz halinde uygulanacağını açıkladı. Koca, “Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir” dedi.

Ankara - anka