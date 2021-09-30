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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Baraj suları çekildi, canlı türleri tehlikede

30 Eylül 2021, Perşembe 00:01
Diyarbakır’da bulunan Devegeçidi Barajı’nda, yaşanan kuraklık ve yanlış sulama teknikleri sebebiyle sular çekildi ve birlikte yaşama alanı daralan birçok canlı türü yok oluyor.

Çıldır Gölü’nde su seviyesi düştü
Trakya'daki 14 barajda endişelendiren tablo

 

 

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık Nisan-Haziran döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında, çoğunlukla “olağanüstü” olmak üzere etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün üç aylık kuraklık haritalarına göre, Türkiye’nin önemli bölümünün yağış almadığı, olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık yaşandı.

WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) açıkladığı küresel ölçekte yüksek su riski taşıyan illerden biri olan Diyarbakır’da, kuraklık hem baraj sularını hem de tarım ve hayvancılığı vurdu. Şehirde bulunan barajların su seviyesi 200 metreye yakın çekildi.  

Bu barajlardan biri de 2009 yılında yapımına başlanan Devegeçidi Barajı. Devegeçidi Barajı’nda sular 200 metreye yakın çekildi. Kar yağışındaki düşüş, iklim değişikliği, buharlaşma gibi sebeplerle suların çekildiği yerlerde ölü canlı türleri açığa çıktı. 

En az 20 tür yok oldu

Doluluk oranının, baraj kapaklarının alt seviyesine düşmesi sebebiyle, sulama bekleyen çiftçiler de olumsuz etkilendi. Uzmanlar, baraj gölünde en az 20 türün yok olduğunu söylüyor. Sputnik’e konuşan Bitki Biyologu Prof. Dr. Selçuk Ertekin, bütün dünyada iklimsel kriz yaşandığını belirterek “Bunun nedeni gelişen teknolojiyle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımız, suya olan ihtiyacın artması…” Prof. Dr. Selçuk Ertekin ayrıca “Sanayi tüketiminin suya olan ihtiyacı, kentsel su tüketimi tarımsal su tüketimi ve çevre için kullanılan su tüketimi gittikçe artmakta. Bunun sonucu olarak da kullanılan yer altı suları azalmakta ve bu azalmanın sonucu olarak da büyük kuraklıklar yaşanabilmektedir. Bu geçmişte de olmuştur, ama son 50-100 yıl öncesi ile değerlendirdiğimizde büyük bir su sıkıntısı olduğunu, kuraklık olduğunu görüyoruz. Özellikle Anadolu yarımadasında sık sık bazı göllerin kuruduğunu görüyoruz. Van gölünün 1-2 km çekildiğini görüyoruz” ifadelerini de kullandı.

Büyük bir kuraklık bekleniyor

Suların çekildiği Devegeçidi Barajı’nın birçok canlı türü için önemli bir habitat olduğunu söyleyen Ertekin “Nehrin çekilmesi, kıyı ve su sistemi arasında dengesizliğe neden oluyor. Orada belli bir yaşam alanı oluşmuş, kıyıda ve su içerisinde yaşayan canlılar arasında ekolojik bir ilişki var. Suyun kuruması veya çekilmesiyle birlikte suyun dar kesimleri veya diğer yavru canlılar için olan kesimleri, kumlu kesimleri veya o kayalıklar birer habitat, birer ev görüyordu o canlılar için. Şimdi bunların değişmesi gerekir orada yaşayan birçok canlı türü barınamayacak” dedi. Ertekin ayrıca, “Büyük bir kuraklık bekleniyor belli. Eskiden Devegeçidi’ne akan birçok çay vardı, şimdi o çaylar kurudu, özellikle insanlar süre süre veya yatağını değiştire değiştire kullandılar” şeklinde konuştu.

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