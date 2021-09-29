Çıldır Gölü’nde su seviyesi düştü

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü’nün su seviyesinde yağışların azalması sebebiyle kısmen düşüş yaşandı.

Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan, kışın yüzeyi tamamen donduğu için buzlar kırılarak yapılan Eskimo usûlü balık avcılığının yanı sıra atlı kızakla gezintiyle öne çıkan Çıldır Gölü’nde su seviyesi bu yıl yağışların az olmasının etkisiyle düştü. Bunun sonucunda, kıyı kesimlerindeki bazı alanlarda su çekildi. Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer, gölün suyundaki kısmî çekilmenin kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi. Kükrer, şunları kaydetti: “Artık yazlar kurak geçiyor. Bu yazın büyük bir bölümü kurak geçti. Yağan yağışlar da öncelikle toprağı doyuruyor daha sonra göle ulaşıyor, bu nedenle göle akışlar azalmış olabilir. Tabiî ki takip etmemiz gereken bir süreç. Eğer bu olay mevsimsel değil de sürekli olursa o zaman oradaki canlılar için tehlike söz konusu olabilir. Yani sudaki azalma birkaç yıl sürekli devam eder ve rutin bir hal alırsa o zaman tehlike söz konusu olabilir, ama şu an görünen mevsimsel bir durum.”