Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler

Bütün dünyanın sorunu haline gelen bel fıtığı hastalığını Fizyoterapist Mine Arslan ile konuştuk.

Bel fıtığının yapılan yanlış ve ani hareketler, aşırı kilo gibi sebeplerin sonucunda oluştuğunu söyleyen Mine Arslan, her belirtinin fıtık işareti olmadığını kesinlikle doktora gidilmesi gerektiğini söyledi. Arslan, eğilip kalkma, uzanma gibi günlük yaşantımızda sık kullandığımız pozisyonlar hakkında tavsiyelerde bulunarak bel fıtığının görülme yaşının 20-30 yaş aralığına düştüğünü belirtti.

Bel fıtığı nedir?

Vücudumuzun arka kısmında bulunan omurga olarak adlandırdığımız yapıyı oluşturan kemiklere omur adı verilir. Omurların arasında da yumuşak ve elastik yapıya sahip olan disk olarak adlandırdığımız yapılar vardır. Bu diskler adeta amortisör görevi görür. Bel fıtığı ise; yapılan yanlış hareketler, bel bölgesinde olan ani gerilim, aşırı kilo, yaşlanma gibi sebeplerden dolayı bel bölgesindeki disklerin olması gereken sınırların dışına çıkmasıyla yani fıtıklaşmasıyla ortaya çıkan rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalarda bel fıtığının görülme yaşının 20-30 yaş aralığına kadar düştüğü belirlenmiştir.

Bel fıtığının belirtileri nelerdir?

Öncelikle belirtmek isterim ki; belirtiler farklı seviyedeki disklerin fıtıklaşmasına göre değişmektedir. Fakat genel olarak hastalarda; belden başlayıp bacaklara kadar inebilen ağrı, bacaklarda uyuşma, ilerleyen dönemlerde bacak kaslarında zayıflama, yine ilerleyen dönemlerde inkontinans (idrar kaçırma), yürümede zorluk gibi belirtileri gözlemliyoruz. Şunun uyarısını yapalım ki, bu belirtilerin olması her zaman bel fıtığının olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle doktora başvurmak gerekiyor.

Bel fıtığı tedavi edilebilir bir hastalık mı?

Bel fıtığı tedavisi tabiki de mümkün. Yapılan MR, tomografi, ve fizik muayene sonucunda bel fıtığı teşhisi konulur. Konulan teşhis sonrasında Nöroşirürji uzmanı, fıtıklaşmanın şiddetine, seviyesine ve hastadaki fıtığın ilerlemiş olduğunu gösteren bazı bulguların varlığına göre bel fıtığı ameliyatına karar verebilir. Ameliyat sonrasında uygulanan fizik tedaviyle hastalar sağlığına kavuşabiliyor. Ameliyat olunması gereken bir durumun olmaması halinde direkt olarak fizik tedaviye başlanılabilinir.

Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeleriniz neler?

Öncelikle ani hareketlerden her zaman kaçınmak gerekiyor. Bununla birlikte sağa, sola dönmelerimizi bütün vücudumuzla yapmalıyız. Uzanmayı gerektiren durumlardan kaçınmalı, almak istediğimiz nesneye yaklaşarak nesneyi almalıyız. Özellikle eğilmemizin gerektiği durumlarda dizlerimizi bükerek eğilip yine dizlerimizi düzelterek ayağa kalkmalıyız. Ağır kaldırmaktan her daim kaçınmalı, ağırlığı kaldırmamız gereken durumlarda ise nesneyi vücudumuza yakın taşımalıyız. Yataktan kalkarken birden kalkmayıp önce sağa ya da sola dönüp daha sonrasında ayaklarımızı yataktan sarkıtarak kalkmalıyız. Bunlar en fazla hata yaptığımız pozisyonlar.

Zonguldak - Zeynep Toprak