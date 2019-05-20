Brokolinin kansere karşı bir özelliği daha keşfedildi

Brokoli ve Brüksel lahanasında bulunan bir maddenin, birçok kanser türünde rol oynadığı bilinen WWP1 enzimini tedavi edici biçimde hedef alabileceği tespit edildi.

Science Dailynin haberine göre, ABD’deki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezinde görevli bilim adamları, fare ve insan hücre modellerini kullanarak, brokoli ve Brüksel lahanasının doğal içeriği indol-3-karbinolün WWP1’ye ket vurma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırma ekibinden Pier Paolo Pandolfi, enzime ket vurabilecek doğal içeriğin brokoli ve diğer turpgillerde bulunduğunu ifade ederek, “Kanserin gelişimi açısından kritik bir patikaya giren yeni ve önemli bir oyuncu keşfettik. Bu patika, tümörün büyümesini kontrol eden bir düzenleyici olmanın yanı sıra tedavi seçenekleriyle hedef alabileceğimiz bir Aşil topuğu” değerlendirmesini yaptı. WWP1’nin, prostat ve meme dahil çok çeşitli kanser türünde genetik olarak güçlendiği ve aşırı ürediği belirtiliyor. Araştırmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. AA

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