Doktora güven zedelendi

İstanbul’da bebek ölümlerine neden olan skandal, sağlık sistemine olan güveni sarsarak aileleri derin bir endişeye sürükledi.

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, yaşanan skandalın boyutlarını ve olası sonuçlarını değerlendirdi. Koç, “Bir suç çetesi, doktor olmayan kişileri doktor gibi göstererek ve aileleri kandırarak bebeklerin ölümüne neden oldu. Bu affedilemez bir durum. Bu durum, sağlıktaki şiddetin daha da artmasına neden olacak ve bebeklere ikinci bir zarar olarak dönecek” ifadelerini kullandı. Türkiye’de yaklaşık 450 yenidoğan uzmanı bulunduğunu vurgulayan Koç, bu skandalın genç doktorların bu alandan uzaklaşmasına yol açabileceğini söyledi. “Her bebeği kurtaramıyoruz. Bazıları 600-700 gram ve durumları çok ağır. Aileler şimdi bebeklerini kaybettiklerinde ‘Doktorlar ellerinden geleni yaptılar, kurtarılamadılar’ demek yerine ‘Benim bebeğimi de mi öldürdüler acaba?’ diye düşünebilirler. Güven duygusunun zedelenmesi çok kötü” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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