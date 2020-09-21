Doktorlar: Yorulduk

Kovid-19 ile mücadelede hastaların ilk durağı olan Âcil servisler ile son durağı yoğun bakımda en önde fedakÂrca savaşan doktorlar yorulduklarını söylediler.

Erzurum’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) ile mücadelede hastaların ilk durağı olan âcil servisler ile son durağı yoğun bakımda en önde fedakârca savaşan doktorlar, yaşadıklarını anlattı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Âcil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Tekin, Kovid-19’un ülkede yayılmasıyla hastanelerde ciddî yoğunluk yaşandığını söyledi. Salgınla mücadelenin zorluğunu aktaran Tekin, “Hastalık sürecinde maskeler, tulum ve koruyucu siperlikler ile âcilde çalışmak çok zor. Bu süreçte hastalığı evdekilere ve yakınlarına bulaştırmamak için sağlıkçılar evlerine gidemedi, hâlâ gidemeyenler de var” dedi.

Taşıyıcı olma ihtimalleri var

Tekin, âcil servise sadece Kovid-19’lu hastaların gelmediğini belirterek kavga, kaza gibi sebeplerle yaralanan âcil hastaların da virüs taşıyıcısı olma ihtimaline dikkati çekti. Riskli birimde görev yaptıklarını aktaran Tekin, “Herkes yoruldu, bıkkınlık geldi, ama mücadeleye devam edeceğiz. Bu hastalığı yenmek zorundayız, bunu da vatandaşlar ile yapabiliriz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen bizi koruyacak ve hastalıktan galip gelmemizi sağlayacaktır” diye konuştu. Pandemi döneminde âcil servis çalışanı bir arkadaşlarını Kovid-19 yüzünden kaybettiklerini anlatan Tekin, “Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor arkadaşlarım da oldu, yeni doğmuş bebeğini günlerce göremeyen de. Onların yaşadığı sıkıntılara şahitlik ettik. Acile gelenin sadece ne sebepten geldiğini biliyoruz, 112 ekiplerinin müdahalesiyle başlayan risk, hastayı yatırana kadar sürüyor” ifadesini kullandı.

‘Hastalara yetişemiyoruz’

112 Âcil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan âcil tıp teknisyenleri, sayıları hızla artan Covid-19 hastaları nedeniyle kalp krizi geçiren hastalara veya trafik kazalarında yaralanan kazazedelere yetişmekte zorluk çektiklerini belirterek bir 112 krizinin kapıda olduğuna dikkat çekti. BirGün’ün haberine göre, Eczacılar ise son aylarda çok sayıda Covid-19 hastasının eczanelere ilâç almak için geldiğini, Covid-19 belirtisi olan hastaların hastaneye veya aile hekimliğine gitmek yerine öksürük şurubu gibi ilâçları kullandığını belirtti. Hastanelerde çalışan tıbbî sekreterler ise koruyucu ekipman eksikliğine vurgu yaptı.

Önümüzü göremeyecek duruma geliyoruz

Erzurum Şehir Hastanesindeki pandemi yoğun bakımda görev yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Cem Çelik de serviste çocuk, genç ve yaşlı her kesimden insanın bulunduğunu söyledi. Çelik, doktorların aile ve sevdiklerine hastalığı bulaştırmamak adına kendilerini tecrit ettiğini aktardı. Yoğun bakımda giyindikleri tulum, maske ve koruyucular içinde nefes almakta çok zorlandıklarını belirten Çelik, “Terden gözümüzün önünü göremeyecek duruma geliyoruz. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz, ama biliyoruz ki buradaki hastalar yaşama ile ölüm arasında ince çizgide. İsteğimiz halkımızın bu çabayı görmesi ve maske, mesafe hijyen kurallarına uyması” ifadesini kullandı.