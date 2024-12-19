Düzenli yürüyüş depresyondan korunmaya vesile oluyor

Günde 7 bin adım atmanın, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırabileceği açıklandı. Jama Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada; günlük yürüyüşlerin, ruh hali üzerindeki etkileri incelendi.

Uzmanlar, adım atmanın kalp sağlığı ve uzun ömürle ilişkilendirildiğini fakat depresyonla bağlantısı üzerine daha önce herhangi bir araştırma yapılmadığını söyledi. Araştırmaya göre, günde 5 binin altında adım atmak, depresyon riskini arttırıyor. 7 bin 500 adım atan kişilerde ise depresyon riski, yüzde 42 oranında azalıyor. Egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, 10 bin adım hedefinin, takıntı haline getirilmesinin yanlış olduğunu aktardı. Profesör Tom Yates, “Deliller, günlük 8 bin adımın sağlığa faydalı bir eşik olduğunu gösteriyor” dedi. Uzmanlar, düzenli yürüyüş yapmanın faydalarının yalnızca kalp ve ruh sağlığıyla sınırlı olmadığını, günlük yürüyüşlerin, kasları güçlendirdiğini, eklem ağrılarını azalttığını ve dayanıklılığı artırdığını ifade etti. Haber Merkezi

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