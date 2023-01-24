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24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

‘Elektronik sigara’ uyarıları: “e-sigara salgını var”

24 Ocak 2023, Salı
Daha az zararlı olduğu iddiasıyla 2000’li yılların başında ortaya çıkan elektronik sigara, pazarlama stratejisi olarak ‘masum’ gibi gösterilse de zararlı olduğu artık dünyada kabul görüyor. E-sigaraların satışı Türkiye’de yasak olsa da hala kolaylıkla satılabiliyor. Renkli ambalajları ve farklı aromalarıyla en büyük hedef kitle ise gençler...

Önce Çin’de piyasaya sürüldü. 2004 yılından 2010 yılına gelindiğinde artık neredeyse tüm dünyaya yayılmıştı. Başta kanser olmak üzere sayısız hastalığa yol açan sigaraya alternatif olarak hayatımıza sokulan elektronik sigaraların gerçek yüzü zamanla ortaya çıktı. Masumiyet maskesi yerini içi boş reklam oyunlarına bıraktı. Elektronik sigaranın zararsız olduğunu söylemek mümkün değil. Sigarayı bırakmaya aracılık edebilecek bir ürün olduğu tezi ise çürümüş durumda.

“e-sigara salgını var”

Prof. Dr. Recep Erol Sezer’e göre elektronik sigara kullanımı ABD’de ciddi bir oranda. ABD’nin sigarayla mücadelede başarılı bir ülke olduğunu vurguluyor. Son 50 yılda sigara içme oranlarını yüzde 50’den yüzde 12’ye düşürdüklerini dile getiriyor. Ancak elektronik sigarada durumun vahim olduğu görüşünde: “Çocuklar arasındaki elektronik sigara salgınında 3-5 yıl içinde lise öğrencilerinin yüzde 30’u son bir ayda elektronik sigara kullanmış çocuklara dönüştü. Yani çocuklarda elektronik sigarayla bir nikotin salgını başladı. ABD hala bununla mücadele ediyor.” 

(TRT Haber)

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