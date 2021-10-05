Elektronik sigara uyarısı

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi, tütün endüstrisi ve Dumansız Dünya Vakfı’nın, Türkiye’nin elektronik sigara pazarına itilmesi ve milyonlarca gencin küçük yaşlarda nikotin bağımlısı olması için çalıştığını bildirdi.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle gençlerde dünya genelinde yeni bir salgını tetiklediği ve “alternatif” ve “yeni ürün” adı altında bunları yaygınlaştırarak tetiklemeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tütün endüstrisinin oyunlarını yakından izliyor ve hiçbir şekilde ülkemiz üzerinde bir manipülasyona izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. AA

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