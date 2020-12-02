Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle dışarıda buluşamayanların evlerde çok sık bir araya geldiğine ve bunun da bulaş riskini arttırdığına işaret etti.

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, “Pandeminin en zor günlerini, hasta sayısının en yüksek olduğu zamanları yaşarken, en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden çok zorunlu değil ise yaşadığınız eve misafir kabul etmeyin, başkalarının evine ziyarete gitmeyin. Ev dışına işi gereği veya başka nedenler ile çıkan kişilerin evde diğer aile fertlerine karşı sosyal mesafeyi koruması, evde kullanılan ortak alanlara dikkat edilmesi, gerekli durumlarda maske veya eldiven kullanması bulaş riskini aza indirgeyecektir. ‘Hayatın eve sığabileceğini’ unutmamalı, geçirdiğimiz bu zor günleri bir an önce geride bırakmak için ‘maske-mesafe-hijyen’ kurallarına mutlaka uymalıyız” dedi. AA

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