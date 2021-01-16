Evsizler suç makinası değil

Türkiye genelinde 100 bin civarında evsiz olduğunu söyleyen Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Sanılanın aksine bu insanlarımız suç makinası değil, küçük dokunuşlarla onları hayata döndürebiliriz” dedi.

HABER: NİHAT ORHAN

Ülke genelinde havaların soğuduğu, birçok şehre kar yağdığı bugünlerde Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan evsizler çıkışı geldi. Evsizler probleminin sayısal manada sanılandan daha küçük olduğunu belirten Bilal Ay, “Bugün Türkiye genelinde 100 bin, İstanbul’da ise 8 bin civarında evsizin olduğu öngörülüyor. Bu insanların evsiz kalma sebepleri arasında ailevi problemler, işsizlik/yoksulluk, psikolojik problemler önemli bir yer tutuyor. Sanılanın aksine bu insanlar suç makinesi değiller. Suça karışma oranları düşük. Hatta işlenen suçların bir kısmının mağduru bu insanlar” şeklinde konuştu.

Evsizlerin yüzde 70’i basit desteklerle çalışabilir durumda

Madde ve alkol bağımlılığının kişilerin evsiz kalmasında bir etken olduğunu ifade eden Ay, “Evet, bu bağımlılıkların olumsuz çıktılarından birisi de bu ancak, sokakta kalan insanlarımızın içinde bunun kahir ekseriyeti oluşturmadığını söyleyebiliriz. Sokakta kalıp ailesine para gönderen insanlar da var. Bu insanların esasen meslekleri de var. Sokakta yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 70’i, basit desteklerle çalışabilir durumda. Kendilerini bu hayattan kurtarabilirler” diye konuştu. Bu konuda gerekli adımların maalesef atılmadığını söyleyen Başkan Ay, “Yardımseverlerin, STK’ların attığı adımlar var. Devletin de attığı adımlar var. Ancak devlet, bir yardım kuruluşu mantığı ile olaya yaklaşıyor. Kışın bu insanları, havanın çok soğuduğu günlerde, bir spor salonuna toplamak sorunu çözmüyor. Hatta evsizler, güvenlik sıkıntısı ve hastalık bulaşma korkusu ile oralarda barınmak da istemiyor. Yapılması gereken, devletin bu konuda ciddî adımlar atmak” dedi.

Evsiz otelleri inşa edilmeli

Evsizler için hemen her ilçede belediyeler ve merkezi hükümet tarafından çalışma yapılması gerektiğini belirten Ay, “İlk olarak tüm evsizler otellere yerleştirilmeli. Bu sırada da, ilçelerde evsiz otelleri belediyelerce inşa edilmeli. Buna ek olarak da, bu insanlarımızın tedavi ve rehabilitasyonu için merkezler açılmalı. Nihaî noktada da, devlette ve belediyelerde, evsiz insanlarımız için özel kadrolar açılmalı. Bu insanları istihdam eden özel sektör kuruluşlarına da çeşitli vergi ve sigorta primi indirimleri getirilmeli” ifadelerini kullandı.