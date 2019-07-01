Faaliyette lezzet var…

Temmuz ayıyla birlikte, hava sıcaklığının daha da artması rehavete, gevşemeye sebebiyet verebiliyor. Bediüzzaman Hazretleri’nin “Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder” ifadesi de bu hakikatin ispatı niteliğinde.

Bizim Aile Temmuz sayısında, ‘Meylürrahat’ı kapağına taşıyor

Bizim Aile de Temmuz sayısında ‘Sen rahatına bak’ın her yönüyle empoze edildiği günümüzün bir hastalığı olarak, insandaki ‘meylürrahat’ı, yani, rahata meyilli olma halini kapağına taşıyor. Meylürrahatın sebepleri, tenperverlik, çok vazife yüklenip başkasını tembelliğe itmek ve kendi vazifesinde kaçarak tembelliğe düşmek gibi birçok alt başlığa değiniliyor.

Hayat motivasyonunda hüsn-ü zan…

Hüsn-ü zanda bulunmanın, mental ve fizyolojik sağlık yönünden fayda sağladığını ifade eden Araştırmacı / İlahiyatçı Beyzanur Yılmaz, derginin Misafir Kalem’inde sizleri bekliyor.

Nedir bu tabiî ebeveynlik?

Taze anne olan, yazar Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten, kendi tecrübelerinden yola çıkarak hazırladığı çalışmasında, her çocuğun ayrı bir mizacı olduğunu, dolayısıyla kalıplaşmış terbiye modellerinin her çocuk üzerinde aynı şekilde uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen “Attachment Parenting (AP)- Doğal ebeveynlik” modelini anlatıyor.

Zengin muhtevasıyla Dağarcık

Dergimizin en renkli bölümü olan Dağarcık’ta bu ay; oda kokusu olarak kullanılabilen bitkisel yağların, nelere şifa olduğunun anlatıldığı Doğalı Varken, tasarımda önemli bir yapıtaşı olan, ama mimaride çoğu zaman arka plâna atılan kapıların konu edildiği Dekorasyon, ‘Diyetisyeni bırakınca neden kilo alıyorum?’ sorusunun cevap bulduğu Beslenme ve her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, El İşi, Bulmaca ve daha fazlası sizleri bekliyor. Keyifli okumalar…

Ailede Fatiha’nın sırrı ve narsizm

Dergide yer alan başlıklar; Rahatına bak!, Rahatımızı bozma meselesi, Gül Bahçesi, Harekette vardır rahat, Ne büyük kötülük!, “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”, Çünkü annelik..., Ya Faal, Hayat motivasyonunda hüsn-ü zan, Ailede Fatiha’nın sırrı ve narsizm, Abdülkadir-i Geylânî (1077 - 1165/1166), Bu temaşa bizim için, Meleklerin gıpta ettiği diğergamlık!, Nedir bu tabiî ebeveynlik?, Çocuk eğitiminde kısır döngü: Ödül ve ceza- 2, “Çiftler anne-baba olduktan sonra da, birbirlerine zaman ayırmalı”, Şifalı oda kokuları-2, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Tasarımda kapılar, Arpaya mutfakta yer açın!, Oyun ne için oynanır?, Kullanılmayan iplerden paspas.

Kültür Sanat Servisi