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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hastalıklara karşı “pul biber” tavsiyesi

15 Ocak 2020, Çarşamba 01:31
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, kışın metabolizmanın yavaşlamasına bağlı kilo alımına ve hastalık riskine karşı tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, kırmızı pul biberin güçlü bir antioksidan olduğunu belirterek “Vücudun enerji metabolizmasında rol oynayan B6 vitamini ve A vitamini içerir. Kandaki kollesterol ve trigliseridi düşürür. Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede de etkilidir. Ancak, peptik ülseri olan hastalar pul biberi dikkatli tüketmeliler. Koran, bunun yanı sıra capsaisin maddesinin güçlü bir ağrı kesici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Ayrıca burun ve solunum yollarındaki mukus tıkaçların temizlenmesine neden olur. Kırmızı pul biberi muhafaza ederken çok dikkatli olunması gerek. Nemlenmiş kırmızı pul biberin içerisinde aflatoksin maddesi birikebilir. Bu madde toksik olup karaciğer kanserine neden olabilir. Bu nedenle kırmızı pul biberi mümkün olduğu kadar serin yerlerde ya da buzdolabında saklamak gerekir.  Yarım limon, 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt ve 1 çay kaşığı pul biber karışımını 15 gün akşam yatmadan önce tüketin. Bu formül yağ yakımını hızlandırırken hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.”

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