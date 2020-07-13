Havaî fişeğin zararları saymakla bitmiyor

Sakarya’da havaî fişek fabrikasındaki iki ayrı patlamada 9 kişinin vefat etmesinin ardından İstanbul, İzmir ve Edirne gibi birçok belediye havaî fişek kullanımını yasaklamaya başladı.

Evcil hayvan sahipleri, havaî fişek patlama seslerinin hayvanlar için ne kadar stresli ve korkutucu olduğunu gayet iyi biliyor. Bu yoğun ses ve ışık patlamaları sadece evcil hayvanlar için değil, tabiatta yaşayan vahşi hayvanlar için de zararları var. Sadece birkaç dakika süren bu gösteri özellikle tabiatta yaşayan kuşların yaşamında vahim sonuçlara yol açabiliyor. Havai fişekler, araçlardan çok hava kirliliğine sebep oluyor. Havaî fişeklerin yüzde 60 ila 75’lik bölümü atık olarak kalıyor. Genellikle karton ve plastikten oluşan düzenek parçaları, ambalajların oluşturduğu çöpler, etkinlik sonrası sokakları kaplıyor. Bazı atıklar da deniz, nehir ve göle düşebiliyor. Ayrıca havaya dağılan ince parçacıklar yakında bulunan nehir ve göl gibi su kaynaklarının da kirlenmesine sebep oluyor.

Ruhsat iptal süreci başlatıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havaî fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki patlayıcı maddelerin tahliye işlemi sona erdi. Yukarıçalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını bitirdi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, adlî ve idarî soruşturmaların devam ettiğini dile getirerek, “Yazı bize ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, fabrika alanı olan 180 dönümlük alanın sanayi imarını resen iptal etti. Biz de gerekli işlemleri yapıyoruz. Ruhsat iptal süreci başlatıldı. Orada kesinlikle tekrar bir sanayi tesisi olmayacak” diye konuştu.