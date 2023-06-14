Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da artıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kene ısırmasına karşı dikkatli olması isteniyor.

'Kenelere karşı dikkatli olun'

Keneden korunmak mümkün

Hastalıkla ilgili aşı çalışmaları da sürüyor. Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni bu hastalıkla enfekte olan hayvanlardan alıp insana taşıyor. Yaz aylarının korkutan hastalığı hayvanlarda bir hastalık yapmazken, insana bulaştığında yüzde 40 ölüme neden oluyor. Hastalık, hayvanlardan da insana geçebiliyor. Bulaştığında grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor.

KENEYİ DOKTOR ÇIKARMALI

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenenin fark edildiği anda doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “İlk başta çok küçük bir şekilde tutuluyor ama kene beslendikçe siyah bir ben gibi büyüyor, fark edilebilir, ele gelebilir hale geliyor. O yüzden kene görüldüğü anda doktora gidilmesi ve bunu mutlaka çıkartılması gerekiyor.”

Tedavisi bulunmuyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin tedavisi bulunmuyor. Hastalığa karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Kenenin fark edildiği anda çıkarılmasıyla hastanın kötüye gidişinin engellenebileceğini vurgulandı. Uzmanlar, kenenin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkarılması gerektiğini uyarıyor.

(TRT Haber)