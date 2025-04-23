Ergenlerde uyku süresi zihinsel performansı etkiliyor

23 Nisan 2025, Çarşamba 23:23
Araştırmacılara göre, yaşıtlarına kıyasla erken yatıp daha uzun uyuyan ergenler, zihinsel beceriler açısından daha güçlü oluyor ve bilişsel testlerde daha yüksek puanlar alıyor. 3.000’den fazla ergenin incelendiği bir çalışmada, en erken yatan, en uzun uyuyan ve uyku sırasında kalp atış hızı en düşük olan grubun; okuma, kelime bilgisi, problem çözme gibi zihinsel testlerde diğer grupları geride bıraktığı görüldü.
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Araştırmacılar, sağlıklı uyku alışkanlıklarına sahip gençlerin daha iyi sonuçlar almasını bekliyordu, ancak uyku süresindeki küçük farkların bile bu denli etkili olması onları şaşırttı.
Cambridge Üniversitesi’nden klinik nöropsikoloji profesörü Barbara Sahakian, “Daha iyi bilişsel becerileri tetikleyen şeyin uykunun kendisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uykuda anılarımızı pekiştiriyoruz” diyor.
Haber Merkezi
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