Ergenlerde uyku süresi zihinsel performansı etkiliyor

Araştırmacılara göre, yaşıtlarına kıyasla erken yatıp daha uzun uyuyan ergenler, zihinsel beceriler açısından daha güçlü oluyor ve bilişsel testlerde daha yüksek puanlar alıyor. 3.000’den fazla ergenin incelendiği bir çalışmada, en erken yatan, en uzun uyuyan ve uyku sırasında kalp atış hızı en düşük olan grubun; okuma, kelime bilgisi, problem çözme gibi zihinsel testlerde diğer grupları geride bıraktığı görüldü.

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