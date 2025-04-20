Obezite kanser riskini artırıyor

Tıbbî Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, obezitenin sanıldığından çok daha ciddî bir hastalık olduğunu kanserin ortaya çıkışında ve ilerlemesinde etkili bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Sağlıklı hayat prensipleri - 19

Obez olarak yaşlanıyoruz - Kronik hastalıklar obeziteyle bağlantılı - Fast food öğrenme bozukluklarına yol açıyor Topçu, “Obezite yalnızca estetik ya da kilo problemi değil, vücut sistemlerini derinden etkileyen kronik bir hastalıktır. Obezite, insülin direnci ve kronik inflamasyon gibi mekanizmalarla hücre DNA’sına zarar verir. Bu durum da kanser gelişimini tetikler. Özellikle meme, kolon, rahim, böbrek ve pankreas kanserleri obez bireylerde daha sık görülür. Bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerekir” dedi. Topçu, “Obezite, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre anormal veya fazla yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan bireyler obez kabul ediliyor” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.