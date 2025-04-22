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22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Dünyevîleşme deli gömleğidir

22 Nisan 2025, Salı 02:53
Dr. İsrafil Kuralay, “DünyevÎleşme, insanlığa giydirilmeye çalışılan bir deli gömleğidir ve bu gömlek şu anda en çok Müslümanlara giydirilmeye çalışılıyor” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen “Günümüz İslâm Toplumunda Dünyevîleşme ve Nedenleri” başlıklı uluslararası tartışmalı ilmi toplantı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş, insanı insan yapan temel unsurun Allah sevgisi olduğunun altını çizerek, “İnsan, Allah’ı sevmezse dünyevileşir ve aşağıların aşağısına düçar olur. İnsan nefsi ne yazık ki hiç yetinmeyi bilmez, gözü duymaz. Bir arabası olsa daha üstünü ister. Oysa bunların hiçbirisi kendisiyle ahirete gelemez. Peygamber Efendimizin -Aleyhisalatu Vesselam- buyurduğu gibi, “İnsanın kendisiyle beraber kalacak olan sadece amelidir.’ Dünyevîleşme, Hz. Peygamber’in -Aleyhisalatu Vesselam- bu sözünü unutmakla ortaya çıkar” diye konuştu.

İnsanın yapması gerekenin Hak sevgisiyle hareket etmek olduğunu vurgulayan Süleyman Ateş, “İnsanı olgunlaştıran ve dünyevîleşmekten koruyan Hak sevgisidir” dedi.

İslam, bir denge Dini

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da dünyevileşmenin sadece İslâm toplumunun değil dünyanın da en önemli meselesi olduğunu dile getirdi.

“İnsanlığın dünyevîleşmeye zorlandığını söyleyen Kuralay, “Dünyevîleşme, insanlığa giydirilmeye çalışılan bir deli gömleğidir ve bu gömlek şu anda en çok Müslümanlara giydirilmeye çalışıyor” dedi.

Kuralay, dünyevîleşmenin en önemli sonuçlarından birisinin ahlâksızlık olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyevîleşme, ahlâksızlığı ve bunun sonucu olarak değersizleştirmeyi ortaya çıkarmıştır. Bugün yaşadığımız toplum tamamen dünyevîleşmiş ve kapitalistleşmiş bir toplumdur. Sömürü ve paylaşımın pervasızca ve açık açık konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Şu anda dünyevileşmenin zirve yaptığı bir dönemden geçiyoruz. İslâm, bir denge dinidir, denge toplumudur. Allah, ‘Onlar zekât vermek için çalışırlar.’ diyor. Bizim dikkate almamız gereken bu hakikattir.”

AA

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