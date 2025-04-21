Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor

Hükümet, sağlıklı nüfus yapısını korumaya yönelik adımlar kapsamında çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesinde kapsamlı bir değişiklik için düğmeye bastı. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, ücretli doğum izninin süresi bir yıla çıkarılırken, ücretsiz izin hakkı da 1,5 yıla kadar uzatılacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, taslak çalışmada dikkat çeken bir diğer başlık ise babalara tanınacak doğum izni süresi. Mevcut uygulamada memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün izin verilirken, yapılacak düzenlemeyle bu ayrım kaldırılacak. Yeni sistemde tüm çalışan babalara eşit süreyle doğum izni verilmesi planlanıyor. Haber Merkezi

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