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25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Beynine pıhtı attı, Türkçe konuşmayı unuttu: Türkçe anlıyor, Danca konuşuyor

25 Nisan 2025, Cuma 15:37
Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlaması, etrafındakileri şaşırttı.

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi.

Operasyondan iki gün sonra Karademir'in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine acilen değerlendirmeye alındı.

Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.

Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu.

Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.

(Danca, başlıca Danimarka ve çevresinde yaklaşık altı milyon kişi tarafından konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir Kuzey Cermen dilidir. Danca konuşan topluluklar aynı zamanda Grönland, Faroe Adaları ve azınlık dili statüsüne sahip olduğu Almanya'nın kuzeyindeki Güney Schleswig bölgesinde de bulunur. Kaynak: Wikipedia)

Hızla müdahaleyle felç durumu düzeldi

Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hastaya hızla müdahale edildiğini söyledi.

Durumun ciddiyetine dikkati çeken Özdemir, "Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı." dedi.

Nadir görülen vakalardan

Operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıkların anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor."

Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Türkçe anlıyor, Danca konuşuyor

Hastanın kızı Meral Karademir, babasının Dancayı uzun yıllardır konuşmadığını vurgulayarak "Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor." diye konuştu.

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığında, Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabildiğini belirterek "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor." ifadelerini kullandı.

 

AA

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