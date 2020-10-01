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1 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Her sene 200 bin kişi kalp krizinden ölüyor

01 Ekim 2020, Perşembe
Türkiye’de her sene yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi dolayısıyla ölüyor. Uzmanlar bu oranın trafik kazası sebebiyle yaşanan ölümlerin 30 katı olduğu belirtiyor.

Kalp-damar hastalıkları dünyada en fazla ölüme sebep olan hastalıkların başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünyada 17 milyon kişi kalp damar hastalıkları sebebiyle can verirken, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de toplam ölümlerin % 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gelişiyor. Türkiye’de her sene yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi sebebiyle öldüğü kayıtlara geçerken, bu oranın trafik kazası sebebiyle yaşanan ölümlerin 30 katı olduğu belirtiliyor. Türkiye ve bütün dünyada başlıca ölüm sebebi olan kalp damar hastalıklarına dikkati çekmek ve halkın bilinç düzeyini arttırmak için Özel Ankara Umut Hastanesi CEO’su Dr. Fedakar Günsili, Türkiye’de kalp hastalıkları ve Kovid-19 salgını sürecinde kalp rahatsızlığı olan hastalara önerilerde bulundu. Fedakar Günsili, “Kalp damar hastalıkları büyük oranda önlenebilir hastalıkların başında gelir. Yaşamlarımızda sadece birkaç küçük değişiklik yaparak kalp krizi geçirme, felç olma ve ölüm riskimizi azaltabiliriz. Ayrıca, sigara içmeyerek, düzenli egzersiz yaparak, sağlıklı beslenerek, aşırı kilo almayarak, sağlığımızı olumsuz etkileyecek düzeyde kilolu isek kilo vererek, hipertansiyon hastası isek kan basıncımızı ve şekerimizi iyi kontrol ederek kalp damar hastalığı gelişimini önleyebilir, yalnızca daha sağlıklı değil aynı zamanda daha keyifli bir yaşam sürebiliriz” dedi.

“Türk toplumunun % 35’i potansiyel kalp hastası”

Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de sigara içenlerin sayısının 20 milyonu aştığını ve bu tablonun başta kalp damar hastalıkları olmak üzere pek çok rahatsızlığı arttırdığına dikkat çeken Fedakar Günsili, “Obezite, sigara kullanımı ve fiziksel aktivite eksikliği, kalbi kritik düzeyde etkiliyor. Ama maalesef Türkiye’de her 3 erişkinden biri obez sınıfına girerken tütün ürünleri kullanımı konusunda da Avrupa’da ilk sırada geliyoruz. Son verilere göre, Türkiye’de sigara içen kişi sayısı 20 milyonu aşmış durumda. Ayrıca, toplumun 44’ü hayatında hiç spor yapmadığını belirtiyor. Bu tabloya bakıldığında Türk halkının kalp sağlığını korumak için gerekli adımları atmadığını ve toplumun yaklaşık % 35’inin potansiyel kalp hastası olduğunu söylemek mümkün.” şeklinde konuştu. Kovid-19 vak’alarında ölüm riski en yüksek grubun yaşlılar ve kalp damar hastalığı bulunanlar olduğunu hatırlatan  Fedakar Günsili, “Araştırma sonuçlarına göre, daha önceden herhangi bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0,9 iken, kalp damar hastası bireylerde ölüm oranının yüzde 10’un üzerinde olduğu görülüyor. Bu sebeple kalp rahatsızlığı olanların Kovid-19’a karşı 3 kat daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor. 

Aslında oldukça kolay..

Kalp sağlığını korumanın aslında oldukça kolay olduğunu belirten Fedakar Günsili, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için altın değerinde öneriler paylaştı: “Sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün kullanımından kaçının, genel kardiyovasküler riskinizi kontrol ettirin” 

İstanbul - Yeni Asya

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