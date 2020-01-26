Komşuluk yerine AVM’ler tercih ediliyor

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, fertlerin komşularını tanımak ve ilişkilerini güçlendirmek yerine AVM’lerde zamanlarını geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Şehirlerin gelişip metropolleşmesi, eski mahalle ve sokak kültürünün giderek azalması ile komşuluk olgusu da yok olmaya devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İstanbul’da çat kapı misafir kavramı üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre günümüzde komşular arasında hâlâ hoş geldin ziyaretleri sürüyor. Aylık gelir arttıkça komşuluklarda samimiyette azalma yaşanırken, eğitimi seviyesi yüksek olanlar çat kapı misafire daha olumsuz bakıyor. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, çağdaş toplumda fertlerin komşularını tanımak ve ilişkilerini güçlendirmek yerine AVM gibi tüketim mekânlarında zamanlarını geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Gelir arttıkça komşuluk azalıyor

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Sosyolog Fatma Makaraç, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde 172 kişiyle rastlantısal seçim yöntemiyle ‘çat kapı misafir’ kavramı üzerine yüz yüze anket gerçekleştirdi. Araştırmada fertlerin aylık geliri ile samimî olunan komşu sayıları arasında bir ilişki olup olmadığı da analiz edildi. Alt gelir grubunda komşuluk ilişkilerinin daha yoğun olarak yaşandığı görülürken; fertlerin aylık geliri arttıkça samimî olunan komşu sayısının azaldığı sonucu ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına kişiler en fazla özel günler çay ve kahve içmek üzere çat kapı yapıyor. ‘Komşularınıza çat kapı gidiyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,4’ü ‘hayır’, yüzde 29,2’si ‘evet’, yüzde 19,4’ü ise ‘çok nadir’ cevabını verdi.

İstanbul – Yeni Asya