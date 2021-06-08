"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Kovid-19 ilâcı sonbaharda

08 Haziran 2021, Salı 09:00
Prof Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs tedavisi için en geç sonbaharda çok etkili ilÂçların geleceğini söyledi.

Amerika’daki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde ‘Baş Araştırmacı’ olarak immünoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kanser tedavisi konularında önemli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, ilaç geliştirme süreçlerine hız katacak “üç boyutlu organ” projesinin detaylarını, ilk kez anlattı.

Prof. Dr. Unutmaz, Koronavirüs tedavisi için en geç sonbaharda çok etkili ilâçların geleceğini müjdeledi. İmmünoloji araştırmalarında yeni ilâç geliştirebilmek ve vücut mekanizmalarını tam olarak anlayabilmek için yüksek teknoloji gerektiren yöntemler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Unutmaz, “Benim ana konum bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminin birçok konuya etkisi var. Örneğin son zamanlarda biz, kanser tedavisi üzerine çalışıyoruz. Yine bağışıklık sistemine, yani ‘içimizdeki orduya’, kanser hücrelerini nasıl tanıtabiliriz ve kansere karşı bu orduyu nasıl eğitebilir, nasıl programlayabiliriz diye bazı araştırmalarımız var. Buradaki stratejimiz, bağışıklık sisteminin ‘T hücrelerini’- komuta merkezi ya da keskin nişancılarda diyebiliriz bunlara- hastalardan alıyoruz, onları laboratuvar ortamında eğitip donatıyoruz, yani genetik olarak programlıyoruz ve bu hücreleri özellikle kanser hücrelerini tanıyacak hale getirip daha sonra bunları tekrar hastaya geri veriyoruz. Bu şekilde çok etkili bir tedavi yöntemi elde ediyoruz. Ama tabiî ki çalışmanın çoğu şu an laboratuvar düzeyinde devam ediyor” dedi.

“Virüslerin etkilerini 3D organlarla inceliyoruz”

Teknolojik çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Unutmaz, bilim ve tıp dünyasını artık üç boyutlu yazıcılarda basılan yapay organ devrinin beklediğini anlattı. T24’deki habere göre pandemi öncesi yapay organ modelleriyle meme kanseri ve bazı virütik akciğer hastalıkları hakkında çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Prof. Dr. Unutmaz,  “Akciğerde virüsler akciğer dokusuna nasıl giriyor, bütün akciğerin nefes borusu kısımlarını vs, basarak test ediyorduk. Tabii Kovid sürecinde biraz Kovid için de çalıştık bu şekilde. Yine bağırsaklar çok önemli. Çünkü bağırsakların içinde bakteriler yaşıyor. O ortamı simüle etmeye çalışıyoruz, modellemeye çalışıyoruz laboratuvarda. Bayağı ilerledik bu konuda. Tabiî ki çok kompleks mekanizmalar, şu anda geliştirme aşamasındayız, ama kanserle alâkalı olan çalışmamız, özellikle ilaç seçimi için çok yakında ilâç firmaları tarafından kullanılmaya başlanacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Belki bu yaz, belki sonbahara doğru”

Aslında grip için geliştirilen ancak K ovid-19 tedavisindeki etkinliği denenen molnupiravir adlı ilâca dair Faz 3 çalışmalarının bitmek üzere olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Unutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merck firması Faz 3 çalışmalarını Mayıs’ta bitirecekti ama biraz gecikme oldu galiba. Çok kısa sürede bu sonuçlar açıklanacaktır diye düşünüyorum. Hayvan deneyleri, Faz 1 ve Faz 2’de çok iyi sonuçlar çıktı. Çok hızlı bir şekilde durduruyor virüsü. Diğer büyük firmaların da böyle faz çalışmaları var. Maalesef uzun sürüyor bu çalışmalar ve bir de yanlış bir strateji yürüttük Kovid pandemisinde. Çok büyük bir âciliyet vardı, var olan ilâçları test etmekle müthiş bir enerji harcadık. Örneğin hidroksiklorokin, hiç çalışmadığı belli olan bir ilâcı defalarca test ettik, vakit kaybettik. Ben çok etkili ilâçlar çıkacağından eminim. Belki bu yaz, belki sonbahara doğru.”

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seferberlik başladı

    AP 'Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

    İlk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor

    'BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede'

    'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi'

    HDP'nin kapatılması davasında raportör görevlendirildi

    13 Haziran'da koltuğundan olacak

    Kolombiya'daki gösterilerde ölü sayısı 58'e yükseldi

    Kovid-19 ilâcı sonbaharda

    Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır

    'Asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz'

    Kanada'da Müslüman aileye saldırıya ilişkin yeni gelişmeler

    Çiftçiye mi, yandaşa mı hizmet ediyor?

    Uysal: DP çiftçinin yanında olacak

    Eko tahribat sürerse yeni pandemiler gelir

    Yunanistan, Türkiye üzerinden sığınma başvurularını kabul etmeyecek

    Uygur Türklerinin nüfusu tehlikede

    Kuraklık verimi yarıya düşürdü

    Son 24 saatte 91 vefat daha

    İsrail ordusu 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kirlenen siyaset, denizi de kirletti
    Ahmet BATTAL

    Yayın politikanızı neden değiştirmiyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Göz yaşartan tövbe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz'
    Genel

    Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanlar neden var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalmak büyük kayıp
    Osman ZENGİN

    44. senesinde 1977 seçimleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.