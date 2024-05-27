Kriz, ruh sağlığını da bozuyor

ENFLASYON, HAYAT PAHALILIĞI VE GEÇİM SIKINTISININ YOL AÇTIĞI STRES, İNSANLARIN RUH HALİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR.

Gençler ümitsiz

Ipsos’un yaptığı bir araştırmada Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiği ifade edildi.

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz yurttaşların günden güne umutsuz bir ruh haline bürünmelerine sebep olurken gençler üzerinde yapılan araştırmalar geleceğe yönelik hiçbir olumlu düşüncenin kalmadığına vurgu yapıyor.

BirGün’e konuşan Psikeart Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Emin Önder, “Son yıllarda yaşanan deprem ve sel felaketleri, artan hayat pahalılığı gibi birçok etmenin yaşamlarımızı ne kadar zorlaştırdığını hep birlikte görüyoruz. Bu zorluklar karşısında farklı bireysel tepkiler göstersek de genelde bir anlam aramaya çalışarak hep birlikte başa çıkabilmenin yollarını arıyoruz. İşte bu durumda ruhsal dayanıklılık bireyin ve toplumun yaşamında önem kazanır. Stres altında yaşamaya çalıştığımız dönemlerde her bireyi zorlayan durumların önemli ruhsal, fiziksel ve ekonomik sonuçlar doğurması yalnızca bireyi değil yakın ve uzak çevresini, travma yaratan durumlara tanık olanları da olumsuz olarak etkilemektedir” dedi.

İlaç kullanımı artıyor

Türkiye’de antidepresan kullanımı 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu olarak gerçekleşirken bu rakam, 2020’de 54 milyon 625 bine, 2021’de 59 milyon 641 bin kutuya, 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutuya, 2023 yılında ise 65 milyon 451 bin 831 kutuya ulaştı. 2023 yılı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında antidepresan ilaç kullanımında kutu bazında yıllık yüzde 6 oranında artış yaşandı. Ipsos’un yaptığı bir araştırmada ise Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün gerçekleştirdiği araştırmada da koronavirüs salgını öncesinde 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığı, pandemi sonrasında ise bu sayının yüzde 25 oranında arttığı belirtiliyor. 2023 yılı Dünya Mutluluk Endeksi’nde Türkiye 137 ülke arasında 106’ncı oldu.