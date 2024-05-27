"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kriz, ruh sağlığını da bozuyor

27 Mayıs 2024, Pazartesi 01:45
ENFLASYON, HAYAT PAHALILIĞI VE GEÇİM SIKINTISININ YOL AÇTIĞI STRES, İNSANLARIN RUH HALİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR.

Gençler ümitsiz

Ipsos’un yaptığı bir araştırmada Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiği ifade edildi. 

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz yurttaşların günden güne umutsuz bir ruh haline bürünmelerine sebep olurken gençler üzerinde yapılan araştırmalar geleceğe yönelik hiçbir olumlu düşüncenin kalmadığına vurgu yapıyor.

BirGün’e konuşan Psikeart Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Emin Önder, “Son yıllarda yaşanan deprem ve sel felaketleri, artan hayat pahalılığı gibi birçok etmenin yaşamlarımızı ne kadar zorlaştırdığını hep birlikte görüyoruz. Bu zorluklar karşısında farklı bireysel tepkiler göstersek de genelde bir anlam aramaya çalışarak hep birlikte başa çıkabilmenin yollarını arıyoruz. İşte bu durumda ruhsal dayanıklılık bireyin ve toplumun yaşamında önem kazanır. Stres altında yaşamaya çalıştığımız dönemlerde her bireyi zorlayan durumların önemli ruhsal, fiziksel ve ekonomik sonuçlar doğurması yalnızca bireyi değil yakın ve uzak çevresini, travma yaratan durumlara tanık olanları da olumsuz olarak etkilemektedir” dedi.

İlaç kullanımı artıyor

Türkiye’de antidepresan kullanımı 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu olarak gerçekleşirken bu rakam, 2020’de 54 milyon 625 bine, 2021’de 59 milyon 641 bin kutuya, 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutuya, 2023 yılında ise 65 milyon 451 bin 831 kutuya ulaştı. 2023 yılı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında antidepresan ilaç kullanımında kutu bazında yıllık yüzde 6 oranında artış yaşandı. Ipsos’un yaptığı bir araştırmada ise Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün gerçekleştirdiği araştırmada da koronavirüs salgını öncesinde 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığı, pandemi sonrasında ise bu sayının yüzde 25 oranında arttığı belirtiliyor. 2023 yılı Dünya Mutluluk Endeksi’nde Türkiye 137 ülke arasında 106’ncı oldu.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

    Gerçek bir soykırım

    Kara lekenin 64. yılı

    Kriz, ruh sağlığını da bozuyor

    Bu maaşlarla yaşanmaz

    İsrail, Refah'ta çadırları da bombaladı: En az 40 Filistinli katledildi

    Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti

    Hukuku tanımayan bir yargı kabul edilemez

    Emeğe saygı yoksa ekonomi düzelmez

    Üretimin düşmesi, gıda fiyatlarının artması demektir

    1000. buluşma

    Sonuçlarının iptal edildiği yerlerde seçim

    Gazze'deki 604 cami tamamen yıkıldı

    Aday olabileceğini açıkladı

    "Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor"

    Norveç'ten yola çıkan Handala isimli gemi bu sefer Gazze'ye ulaşabilmeyi umuyor

    Gazze Şeridi'nde ilk kez bir grup İsrail askeri esir alındı

    Mersin'deki feci kazada 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Uluslararası Adalet Divanı görevini yaptı, sıra Güvenlik Konseyinde

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    27 Mayıs: 1 cunta 4 darbe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın gayesi ve misyonu
    Cenap Özkara

    Bir Demirel hatırası
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat ve tahakküm belâsı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cinayetlere ortak olmamak için...
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın kendini inkâr ettirmesi
    Mehmet KARA

    27 Mayıs ve darbecilerin affı
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimai savrulmalardan kurtulmanın çaresi ne?
    Genel

    Kara lekenin 64. yılı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.