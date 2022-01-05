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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Maske, mesafe, hijyen gripten de koruyor

05 Ocak 2022, Çarşamba 23:16
Prof. Dr. Özgür Enginyurt, grip vak’alarında mevsimsel artış olduğunu belirterek, gribe karşı Kovid-19’da olduğu gibi maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gazetecilere, bu aylarda üst solunum yolları enfeksiyonlarının çok sık görülebildiğini söyledi. Grip mikrobu ile en sık karşılaşılan dönemde bulunulduğuna işaret eden Enginyurt, vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durması ve herkesin birbiriyle mesafeyi korumasının önem arz ettiğini belirtti. Enginyurt, maske, mesafe ve hijyen kurallarının, vatandaşları gribe karşı da koruyabileceğini, özellikle bu dönemde herkesin kendi tedbirlerini almasının faydalı olacağını aktardı.

Grip hafife alınmaması gereken bir hastalık

Gribin genellikle Ekimden Nisan başına kadarki dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğuna dikkati çeken Enginyurt, “Grip kesinlikle hafife alınmaması gereken bir hastalık.”  dedi. Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşlara dikkatli olmaları, gribe yakalanmaları halinde iyi beslenmeleri ve bol sıvı tüketilmeleri tavsiyesinde bulunarak, gribi ağır geçiren hastaların mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi. Grip ve Kovid-19’a yakalanan hastaların bazen aynı şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu: “Hastanın şikâyeti ve muayene bulgularımızla ne tür hastalığa yakalandığını ayırt edebilmemiz pek mümkün değil. Bunun için enflüanza testleri dediğimiz Kovid-19 testlerine benzer testler var. Bu testleri yapmadan vak’aları birbirinden ayırt edebilmemiz mümkün olmuyor. Vatandaşlarımıza Kovid-19 testi yapıp sonucuna göre karar veriyoruz veya her iki testi birden yaparak bu tanıyı koyabiliyoruz.” Prof. Dr. Enginyurt, çocuklarda grip vak’alarında mevsimsel artış olduğunu belirterek, velilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

AA

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