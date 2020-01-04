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4 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Muhabbetin başlangıcı: Selâm…

04 Ocak 2020, Cumartesi
Bizim Aile Ocak sayısında ‘Selâm ve selâmlaşma’nın mahiyetini kapağına taşıyor.

‘Selâmunaleyküm’ ne kadar da aşinayız bu kelimeye öyle değil mi? Müslümanlar olarak gün içerisinde kim bilir kaç defa kullanıveriyoruz aslında bu manidar kelâmı, İlahî selâmı. 2020’ye de ‘selâm’ dediğimiz bu günlerde Bizim Aile dergisi İslâm’da selâm ve selâmlaşmanın mahiyetini, selâmın hukukunu, Esma’ülHüsna olma cihetini ve muhabbete vesile olması gibi birçok alt başlığı kapak dosyana taşıyor. 

Çocuklarda sosyal beceri gelişimi

Sosyal becerilerin, ferdin iletişimi başlatması ve bunu sürdürebilmesi, grup içi ilişkilerde etkin olabilmesi, duygularını tanıması ve başkalarının duygularını anlayarak empati gösterebilmesi, doğru ve saygılı davranışlar sergileme, yaşadığı olumsuz deneyimlere dair bakış açısı ve bunlarla başa çıkabilme becerisi, plân yapabilme ve sürdürme yeteneği gibi alanları kapsadığını dile getiren Klinik Psk. & Aile Dan. BanuArslan, bu ayki Çocuk Eğitimi sayfasında, ‘Sosyal beceriler nelerdir? Nasıl gelişir?’ sorularına cevap veriyor.

Duygusal şiddetin farkında mıyız?

Duygusal şiddet dışarıdan görünen yaralara sebep olmamakla birlikte, maalesef kişinin iç dünyasında iyileşmesi zor yaralara sebep olabiliyor. Fizikî olarak zarar görülmediği için çoğu zaman farkında bile olunmayan bu şiddet türü, Aile Dan. Hilal Sarıbay Göçer ile yapılan röportajla Evlilik sayfasında yerini alıyor. 

2019’da neler yaptık

Bir yılı saha geride bırakırken, derginin 2019 yılındaki bütün kapakları, mübarek gün ve gecelerin de eklediği 2020 takvimi sizleri bekliyor. 

Dağarcık’ta bu ay; 

Herkes tarafından sevilen çikolatayı evde üç malzemeyle ve en leziz şekliyle yapmak aslında çok kolay. Ev yapımı gerçek çikolata tarifinin yer aldığı Doğalı Varken, farklı parçaların bir arada bulunduğu bir tasarım olan ‘eklektik stil’in anlatıldığı Dekorasyon, güncellenen havlu dantellerinin yer aldığı El Emeğim ve her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Oyun, Bulmaca, Kitaplığımızdan da sizleri bekliyor. Keyifli okumalar…

Derginin Ocak sayısında neler var?

Selâm, güzel kelâm, Dünya Dönüyor, “İslâm; es-Selâm’ın dinidir”, Gül Bahçesi, Barışa giden yol: Selâmlaşma, Selâm, Karikatür, Bir selâm-ı İlâhî, Hayatın İçinden, Hasret indinde ünsiyet, İzmirli İsmail Hakkı, Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Ne demek “bağırmayan anne olmak”?, Nebevî bir iletişim dili: Kolaylaştırın zorlaştırmayın!, Bir kap süt, Takvim, Tohumun duası, Çocuklarda sosyalbeceri gelişimi, Duygusal şiddetin farkında mıyız?, Gidenlerin ardından, Esma-i Hüsna, Ev yapımı gerçek çikolata, Eklektik stile merhaba deyin. Havlular güncellendi!, Kişisel gelişimli rekreasyon, Rengârenk şifalı sofralar, Tazarru ve Niyaz-2, Bulmaca, Kitaplığımızdan.

 

Okunma Sayısı: 90
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