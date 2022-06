Nur’la meşguliyet dertlere dermandır

Uşak Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından düzenlenen seminerde konuşan Nuray Serim Hasbaş, Risale-i Nur’la meşguliyetin dünyevî ve uhrevî faydalarını anlatırken, Bediüzzaman’ın Şualar eserinden, “Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet -tecrübelerle-kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor” cümlesini aktardı.

ZEHRANUR ERDEM - UŞAK

Uşak’ta 23-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen programın misafiri Nuray Serim Hasbaş oldu. Programa Uşak Yeni Asya Hanım Okuyucuları yoğun ilgi gösterdi. Katılamayanların da online olarak dinlemesine imkan sağlanan programda; neşriyat hizmetinin önemine, Risale-i Nur’la meşguliyetin dünyevi ve uhrevi faydalarına, Nur talebesinin özelliklerine, Risale-i Nur hizmetinde şevkimizi kıran hastalıklara ve çarelerine değinildi. Nuray Serim Hasbaş, seminerin ilk bölümünde Nur’ları her tarafta ilan etmenin gerekliliğinden ve neşriyatın öneminden bahsetti. Vazifemizin Nur eserlerini yaymak, okumak, okunmasına yardımcı olmak, neşrine çalışmak olduğuna dikkat çekti. En güzel neşriyatın gazete ile yapıldığına dikkat çeken Hasbaş, Yeni Asya Gazetesi’nin önemini de vurguladı. Her an ve daima hizmetin yapılması, hizmetin akıllardan bir an bile çıkmaması gerektiği programın devamında bahsedilen hususlardan oldu.

Hasbaş, Nurlarla meşguliyetin ne demek olduğunu Üstadın tabiriyle aktarırken, “Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet -tecrübelerle- kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” cümlelerini aktardı.

Şevkimizi kıran hastalıklar

Seminerin ikinci bölümünde Risale-i Nur hizmetinde şevkimizi kıran hastalıklar ve çarelerine değinen Hasbaş, ihlası kıracak mânilerin imanın altı rüknüyle olan bağlantısı ve bu mânilerden kurtulmak için bu rükünlere iman etmenin gerekliliği ile dinleyicilerin dikkatini çekti.

Barla Lahikası’nda Hulusi Ağabeyin mektubundaki düşünceleri özetleyen Hasbaş şunları söyledi: “1. Hubb-u câh yerine, Allah’a imanın bir mânâsı olan rızâ-i İlâhî’yi; 2. Havf ve vehim yerine kadere imanı; 3. Hırs ve tamah yerine (Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir) âyet-i celilesi delâletiyle Kur’ân’a, kütüb-ü İlâhiyeye imanı; 4. Menfî milliyetçilik hissi yerine, bütün cin ve inse mürsel Nebiyy-i Efham (asm) Efendimiz Hazretlerinin mesleğini, (Muhakkak ki Müslümanlar ancak kardeştir) ve (Hepiniz toptan, Allah’ın ipine sımsıkı sarılın,) gibi âyât-ı mübarekeyi derhatır ettirmek suretiyle Peygamberlere imanı; 5. Enâniyet yerine acze, noksanımızı itiraf ve Kur’ân’ın tereşşuhatının neşr ve muhafazası bâbında hissemize düşen hizmeti yapmak; 6. Tembellik ve tenperverlik yerine vazifedarlık, (...) remzen, işâreten, sarahaten ders veriyorsunuz ve ikaz lütfunda bulunuyorsunuz...” Nuray Serim Hasbaş’ın verdiği seminer çok verimli ve istifadeli geçtiği ifade edildi.