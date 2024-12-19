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Obez olarak yaşlanıyoruz - Kronik hastalıklar obeziteyle bağlantılı - Fast food öğrenme bozukluklarına yol açıyor

19 Aralık 2024, Perşembe 04:26
Prof. Dr. Meral Yüksel, “Türkiye’de obezitenin yüzde 30’larda olduğunu ve gün geçtikçe de bu rakamların artacağını düşünüyoruz. Obez olarak yaşlanıyoruz. Obez olarak yaşlandığımız için de bu rakamların kesinlikle düşürülmesi lâzım” dedi.

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından “Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü” konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye katılan Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meral Yüksel, öğrencilere beyin ve beslenme konusunda sunum yaptı.

Obezitenin giderek arttığı dünya genelinde, yeme alışkanlıklarının sadece beslenmeyle değil duygusal olarak da etkilendiği belirten Yüksel, “Beyin ve beslenmeye baktığımızda biliyorsunuz dünyada yaygın bir şekilde bir obezite toplumu söz konusu. Bu obez topluma baktığımızda özellikle bu yeme alışkanlıklarının sadece beslenmeyle ilgili değil, duygusal anlamda da etkilendiğini görüyoruz. Öte yandan beslenmenin yol açtığı en önemli etkilerden bir tanesi de yağ dokusunun artışıyla ilgilidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte biliyoruz ki bu yağ dokusundan salgılanan birtakım moleküller var. Bu moleküllerin beynimizi de etkilediği artık günümüzde bilinmekte” dedi.

Gençleri harekete teşvik etmeliyiz

Türkiye’de obezitenin yüzde 30’larda olduğu ve bu oranın giderek arttığını söyleyen Prof. Dr. Yüksel, “Türkiye’de obezite oranı oldukça yüksek. Türkiye’de obezitenin yüzde 30’larda olduğunu ve gün geçtikçe de bu rakamların artacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz toplumumuz artık yaşlanıyor. Yaşlanmayla beraber ömrümüz uzuyor. Lakin obez olarak yaşlanıyoruz. Obez olarak yaşlandığımız için de bu rakamların kesinlikle düşürülmesi lazım. Günümüzdeki Z kuşağı diye nitelendirdiğimiz gençleri de özellikle sedanter dediğimiz oturma eylemiyle süren yaşamlarını harekete teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gençleri daha canlı, daha hareketli, daha enerjik bir şekilde toplumda görmenin gelecekteki yaşlılık popülasyonu için de önemli bir destek sunacağını düşünüyorum” dedi.

Fast food öğrenme bozukluklarına yol açıyor

Prof. Dr. Yüksel, hazır gıda yiyeceklerin zararlı etkilerini anlatarak, “Günümüzdeki fast food beslenme şeklinin içerisinde kullanılan çeşitli besin desteklerinin aslında bizi bu besinlere daha çok yemeye teşvik ettiğini biliyoruz. Âdeta bağımlılık yapacak şekilde. Dolayısıyla o tatlandırıcı unsuru içeren besinlerin mümkün olduğu kadar kullanılmaması kesinlikle tavsiye edilmektedir. Büyüklerimizin daha önce sunmuş olduğu tencere yemeği diye nitelendirdiğimiz yemeklerin günümüzde tekrar alışkanlık haline gelmesi gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar birtakım hazırlama konusunda zaman alıcı gibi görünse de bu yemeklerin hazırlanması ve tüketilmesi bizim biyolojik, fiziksel, fizyolojik unsurlarımız için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

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Kronik hastalıklar obeziteyle bağlantılı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, geçmiş yazısında obezitenin tehlikelerine karşı ikazda bulunmuştu. Müftüoğlu yazısında, “İstatistiksel rakamlar net ve açık olarak gösteriyor ki halkımızın neredeyse 4’te 3’ü ya ‘fazla kilolu’ ya da ‘obez’” bilgilendirmesinde bulunarak, “Hipertansiyondan şeker hastalığına, kalp damar hastalıklarından kanserlere, bunamalardan romatizmal sorunlara kadar pek çok kronik hastalık obeziteyle birebir bağlantılı” ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Merkezi

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