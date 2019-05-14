Oruç kalbi koruyor

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan, “Doğru şekilde tutulan oruç insan vücudu için yararlı sayılıyor. Orucun koroner kalp hastalığından koruduğu, koroner kalp hastalarında ise hastalığın ilerlemesini önlediği veya azalttığı görülmüştür” diyor.

Ramazan ayında kalp hastalarının zihnini kurcalayan en önemli soruların başında oruç tutmalarının sakıncalı olup olmadığı geliyor. Doğru şekilde tutulan orucun kalbe yararlı geldiğini söyleyen Central Hospital’den Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan, “Orucun koroner kalp hastalığından koruduğu, koroner kalp hastalarında ise hastalığın ilerlemesini önlediği veya azalttığı görülmüştür” diyor.

Kalp hastaları oruç tutarken dikkat!

•İftarda tokluk oluşana kadar yemek önemli hatalardan biridir. Doymaya meydan vermeden, yavaş yiyerek ve sadece açlığı yatıştırıp sofradan kalkılmalıdır. İstenen şeyler daha sonra mideyi doldurmadan ve 2 saat aralıklarla yenebilir.

•İftardan sonra en azından her saat başı bir bardak su içilmelidir.

•Aşırı yağlı yemekler ve tatlılar yerine daha hafif gıdalar tercih edilmelidir.

•Sahura kalkmadan oruç tutmak önemli bir hatadır. Uyku bölünse dahi sahura kesinlikle kalkılmalı ve az da olsa bir şeyler yenilmelidir. Sahur yemeği kahvaltı gibi hazırlanmalı.

•Öğlen saatlerindeki uyku, son derece dinlendiricidir ve vücuttaki bütün stresi alır. Öğle uykusu uyuyanların, uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski önemli ölçüde düşmektedir.

Koroner kalp Hastalığından korur

Doğru şekilde tutulan oruç insan vücudu için yararlı sayılıyor. Amerikan Kardiyoloji Cemiyeti’nin yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, oruç tutanlarda damar sertliğinin daha az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, oruç sayesinde kalp damar sistemindeki pıhtılaşma mekanizmaları, kolesterol ve koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olan homosistein gibi maddeler üzerinde olumlu yönde değişimler olduğu ve strese dayanmanın kolaylaştığı belirtilmiştir. Bu sonuçlarla, orucun koroner kalp hastalığından koruduğu, koroner kalp hastalarında ise hastalığın ilerlemesini önlediği veya azalttığı görülmüştür.

Yetersiz beslenme, kalp krizi riskini arttırıyor

Oruç tutarken iftarda alınan gıdalara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü oruç sırasında hiçbir sıkıntı yaşamayan ancak yemeklere aşırı yüklenmelerinden dolayı acil servislere kalp krizi, felç, tansiyon veya şeker koması belirtileriyle başvuran kişilerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için de süt ve süt ürünleri, et-yumurta, kuru baklagiller, sebze-meyve ile ekmek ve tahıl grupları tercih edilmelidir. Ağır yemeklere dayanan bir oruç, sağlığa yararlı olmak bir yana, kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor. Hava sıcaklığı nedeniyle kaybolan su ve mineral kaybını telafi için iftardan itibaren sahur sonuna kadar bol su ve ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları alımına özen gösterilmelidir.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL