Paketlenmiş ürünlere dikkat!

Hastalıklara karşı en büyük silahımız olan bağışıklık sistemimiz, çevresel etkenlerden, psikolojik sorunlara kadar birçok farklı durumdan etkilenebiliyor.

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, ilaçlar ve beslenmenin de bağışıklık sisteminde ciddi etkisi olduğuna işaret etti. Aşırı seviyede karbonhidrat, şeker ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin, doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Aydın ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili şunları paylaştı: “Bu tür ürünlerin sık ve aşırı tüketimi vücutta iltihap artışına yol açarak hastalıkların gelişimine neden olabilir. Özellikle aşırı şeker tüketiminin, bağışıklık sistemi hücrelerinin bakterilere karşı savunmasını bozduğu iyi bilinen bir konudur. Ekmeğin da fazla tüketilmesi bağışıklığın zayıflamasına ve dolayısıyla tehlikelere açık hale gelinmesine neden olabiliyor. Bu nedenle, şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinden uzak durmak gerekiyor.” İstanbul – Yeni Asya

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