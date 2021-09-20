Pandemide kemik erimesi daha da arttı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Âcil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bütün yaz boyunca yaşlılarda kırık vak’alarına çok sık rastladıklarını belirterek “Türkiye genelindeki âcillerin çoğunda eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50’ye varan artış gözlemliyoruz. Yaşlılarımızın mutlaka açık havada günlük 1 saat yürüyüş egzersizi yapması lâzım” dedi.

Prof. Dr. İkizceli, “Kovid döneminde yaşlılarımızı Kovid’den ciddî şekilde koruduk, aşılarını oldular, ama sürekli evde kaldıkları ve neredeyse hiç dışarı çıkmadıkları için, özellikle egzersiz yapmadıklarından dolayı kemiklerinde ciddî erimeler oldu. Bu yaş grubunda zaten kemik erimesi sık görülüyor. Ama pandemi etkisiyle daha da ilerledi bu. En ufak bir hareketle kırıklar meydana geliyor hastalarda” şeklinde konuştu.

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