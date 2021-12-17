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Prof. Dr. Özkan: Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu

17 Aralık 2021, Cuma 14:34
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu belirterek, "Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın." dedi.

Özkan, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tedavisine yönelik ilaçların piyasaya çıktığını ancak ilaçların hasta olduktan sonra tedavi amaçlı kullanılabildiğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanmamak için tedbirlerin önemine değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın. Koronavirüs ilaçlarına güvenmek yerine hiç hasta olmamak daha önemli. Bunun için aşı hala çok kıymetli, lütfen tüm aşınızı yaptırın. İnşallah hepimiz aşı olduktan sonra muhtemelen daha hafif seyredecek şekilde koronavirüs enfeksiyonu geçirip, ondan sonra tüm dünya rahatlayacak diye düşünüyorum."

Kovid-19'un Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Özkan, "Tüm ülkeler aşı olursa bunu başarabiliriz. 2022 için biraz daha umutluyum." diye konuştu.

AA

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