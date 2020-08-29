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Rehavet zamanı değil

29 Ağustos 2020, Cumartesi 23:24
Uzmanlar, tedbir alınmazsa sonbaharda salgının önünü almanın zorlaşacağını vurguluyor. Aşılar kullanılmaya başlanır ve etkili olursa, 2021 yazında rahatlama olur.

Vak’aların iyileşen hasta sayısının üzerinde seyretmesi tehlikesine dikkati çeken hekimler, toplu aktivitelere yönelik kısıtlama ve yasakları olumlu buluyor. Independent’in haberine göre, uzmanlar, tedbir alınmazsa sonbaharda salgının önünü almanın zorlaşacağını vurguluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından rutin şekilde akşam saatinde açıklanan veriler, Kovid-19’un enfekte ettiği kişi sayısının iyileşenlerin önüne geçtiğini gösteriyor.

“Vak’alar en az 10 katı kadar”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet  Ceyhan, öncelikle sağlık merkezlerinin yükünün yeniden artmaya başladığını söyledi. Ceyhan, salgının bir diğer sonucunu da şu sözlerle açıkladı: Günlük vak’a sayısı iyileşenin üstünde demek, aslında en az 10 katı kadar olduğu anlamına gelir. Çünkü vak’aların yüzde 90’ı belirtisiz seyrediyor. Bu sebeple test şansınız yok. Bu kişiler, hasta olduklarının farkında değiller. Bu sebeple aslında vak’alar, bilinenden çok daha yüksek.

Yazın böyleyse, kışın daha kötü

Hacettepe Üniversitesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova da salgının kontrol edilemediği görüşünde: “Salgın kontrolden çıkmış vaziyette” diyen Akova, “Toplu aktivitelere izin verilmesi nedeniyle böyle oldu. Nişan, düğün, taziye derken yayıldı. Vak’alar bu hızla artmaya devam ederse, bir de üstüne Eylül ayında okullar açılırsa, çok daha yükselir. Yazın böyleyse kışın daha kötü olabilir” dedi.  Okulların 21 Eylül’de açılmasının planlandığını da sorduğumuz Prof. Dr. Akova, yurt dışından bazı örnekler vererek, kararın hatalı olabileceği yorumunu yaptı.

Rahatlama en erken 2021’in yazında

Murat Akova, rahatlama için ise önümüzdeki yazı işaret etti: Aşılar kullanılmaya başlanır ve etkili olursa, 2021 yazında rahatlama olur. Ani bir mutasyona uğrayıp kendi kendine ortadan kalkmaz ya da aşı uygulanır, insanlar bağışık hale gelirse farklı bir durum olabilir, ama tahminim 2021’in ilk yarısı da böyle gidebilir. 2021’in yazında rahatlama sağlanır, ama inşallah daha erken olur.

Toplu organizasyonlar yasaklansın

Rehavete kapılmak bir yana, toplu organizasyonların hepsinin yasaklanması gerektiğini savunan Florance Nightingale Hastanesi’nden Kalp Cerrahı Op. Dr. Bülent Polat, kapalı mekânlardaki buluşma ve toplantıların da tehlikesine dikkati çekti. Polat, “Hem Kovid-19 hem grip vak’aları artabilir. Sağlık personelinin yükü çok artar. Sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Maskeyi unutmayın, Kovid-19’un yanı sıra gribe karşı da önemli” dedi.

Etiketler: rehavet
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