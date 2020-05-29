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Sağlığınız için klimanın bakımını yaptırın

29 Mayıs 2020, Cuma 22:09
Yaz aylarında sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı hayat kalitesini arttıran klimalar, evlerde ya da ofislerde daha konforlu vakit geçirilmesini sağlıyor.

Klimaların periyodik bakımıyla hem tasarruf hem de verimlilik artışı yaşandığını söyleyen Emas Makina Sanayi AŞ Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, “Klimanıza yapılan bakım sayesinde temizlenen fan ve filtreler ile daha rahat hava sirkülasyonu ve cihaz fazla yorulmadığı için daha fazla hava akışı sağlanıyor. Bu da enerji tasarrufunu beraberinde getiriyor” dedi. Klimanın kullanıldığı yere göre değişse de klima filtrelerinin 3 ayda bir temizlenmesi tavsiye eden Özokumuşoğlu, “Bireysel tip klimalar, cihaz panelinin altında yer alan hava filtreleri elle çıkarılarak temizlenebiliyor. Elektrik süpürgesi yardımı ile filtre temizliği mümkün olurken filtreler kimyasal kullanmadan sadece su ile de yıkanabiliyor. Filtrelerin iyi performans göstermesi için iyice kurutulduktan sonra cihaz içine yerleştirilmesi gerekiyor” dedi.

AA

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