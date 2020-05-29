Sağlıkta normalleşme başladı

Salgın sürecinde bütün hastanelerin pandemi hastanesine dönüşmesi dolayısıyla diğer hastalıkların ihmal edilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Safiye Yılmaz, artık sağlıkta normalleşmenin başladığını açıkladı.

Özel Atasağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, pandemi sürecinde artık yavaş yavaş normalleşme aşamasına geçildiğini belirtti. Hastanelerinde bütün branşlarında ameliyat ve poliklinik hizmetlerinin başladığını kaydeden Dr. Yılmaz, salgının ülkemizde giderek etkisinin azaldığını, bir ayı aşkın süredir hastanelerine korona virüs (Covid-19) hastasının başvurmadığını söyledi. Hastane olarak pandeminin ilk dönemlerinden itibaren korona vak’aları için ayrı bir binada özel bir bölüm yaptıklarını ancak yine de diğer hastalıkları olanların hastane ortamlarından kaçındığını söyleyen Yılmaz, bu durumun bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiğini kaydetti. Yılmaz, “Hastane olarak korona vakalarını diğer bölümlerden tamamen soyutlamıştık, ancak yine de diğer şikayetlerle hastanelere başvurmak isteyen hastalarda ister istemez bir korku oldu. Bu dönemde maalesef birçok hastalık ötelendi. Koronadan kaçarken, başka hastalıkları ilerleyen birçok hasta oldu” dedi.